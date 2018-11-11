برگزاری مانور زلزله در مدارس محله محور سمنان/ هدف مدیریت بحران

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس دانایی صبح یکشنبه در نشست هماهنگی برگزاری مانور زلزله در مدارس سمنان به مناسبت هفته پدافند غیرعامل به میزبانی فرمانداری بابیان اینکه مانور زمینلرزه در مدارس تحت پوشش طرح محله محور شهرستان برگزار میشود، تأکید کرد: این مانور بهطور همزمان با سایر مدارس کشور در روز هفتم آذرماه برگزار خواهد شد و لذا هماهنگیهای این برنامه از هماکنون در دست اجرا است.
وی ارائه آموزش و انجام تمرینهای مدیریت بحران را دو مقوله مهم در برگزاری مانور زلزله دانست و تأکید کرد: هدف از برگزاری این مانور، ارتقای آمادگی در مقابله با حوادث است.
فرماندار سمنان بابیان اینکه مدارس از دیرباز یک آزمونه همیشگی برای مدیریت بحران و اسکان آسیب دیدگان بودهاند، ابراز کرد: مانور و افزایش اطلاعات جامعه هدف در مقوله آمادگی درزمینهٔ مقابله با بحرانها باعث کاهش تلفات در هنگام وقوع زلزله و اتفاقاتی ازایندست میشود.
دانایی درباره انتخاب مدارس محله محور برای میزبانان طرح مانور زلزله، توضیح داد: این مدارس به این دلیل انتخابشدهاند که میتوانند مشارکت بیشتر اهالی محلههای پیرامون را منجر شوند و لذا جامعه هدف این طرح گستردهتر میشود و از سوی دیگر باید گفت استفاده از ظرفیت مدارس سبب کاهش خطرپذیری حوادث در کنار ارتقای عملکرد مدیریت بحران در محلات میشود.
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