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۲۳ آذر ۱۳۸۲، ۲۱:۰۳

خرازي در ديدار معاون وزير امور خارجه كره شمالي :

منطق زور و فشار اصل همكاري و تعامل بين كشورها را ازميان مي برد

كيم يونگ ايل معاون وزير امور خارجه كره شمالي عصر امروز با كمال خرازي وزير امورخارجه كشورمان ديدار كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر  در اين ديدار پيرامون مناسبات و همكاريهاي دوجانبه در عرصه هاي مختلف و نيز آخرين تحولات مربوط به شبه جزاير كره و رويدادهاي جهاني گفتگو شد.
خرازي با اشاره به روند مناسبات دو جانبه و توسعه و گسترش مناسبات گفت: دو كشور از ظرفيتهاي مختلفي برخوردار هستند كه زمينه ساز توسعه، و گسترش هر چه بيشتر مناسبات وتامين كننده منافع دو كشور است .
وزير امورخارجه كشورمان احترام متقابل و تامين منافع دو جانبه را بهترين الگو براي مناسبات بين كشورها خواند و گفت: منطق زور و فشار و ديكته كردن شروط اصل همكاري و تعامل بين كشورها را ازميان مي برد. وي از تلاشهاي دولت كره شمالي براي ايجاد صلح وثبات در شبه جزيره كره ابراز خرسندي كرد و اين راهبرد را به نفع كل منطقه توصيف نمود.
در اين ملاقات معاون وزير امورخارجه  كره شمالي نيز ضمن اعلام ابلاغ سلام وزيرخارجه كشورش مواضع كشور متبوعش در قبال جريانهاي مختلف بين المللي را تشريح كردو ابراز اميدواري كرد كه دو كشور روند همكاري و توسعه و تقويت مناسبات را تداوم دهند. وي همچنين تاكيد كرد كه كشورش خواهان استقرار صلح و آرامش در منطقه مي باشد.

 

کد مطلب 44550

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