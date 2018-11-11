به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی مولوی فرد صبح امروز یک شنبه در جلسه علنی شورای شهر تبریز در پاسخ به سوال اعضای شورا گفت: پیگیری جذب اوراق مشارکت و فاینانس دو موضوع اصلی بود که از سوی اعضای شورا مورد سوال قرار گرفت در این خصوص اعضا مستحضر هستند که سال های گذشته این مباحث ماه ها به طول می انجامید اما امسال خوشبختانه با پیگیری نمایندگان مجلس و همراهی سازمان‌های درگیر در کمترین زمان ممکن جلسات ویژه ای با حمایت‌های شخص پزشکیان و حضور دیگر نمایندگان مجلس از جمله بیمقدار در وزارتخانه های مربوطه و سازمان برنامه و بودجه تشکیل شد و در نتیجه توانستیم بخش قابل توجهی از کارها را به مرحله نهایی برسانیم.

وی گفت: در حال حاضر در بحث اوراق مشارکت بانک عامل و شرکت تامین سرما مشخص شده است، در این خصوص جلساتی نیز با رئیس بانک مرکزی خواهیم داشت.

وی در پاسخ به این سوال که چرا تا به امروز زمان بندی مشخصی در خصوص اتمام پروژه خط یک متروی تبریز ارائه نشده است اظهار کرد: بدون شک اگر دریافتی ها و پرداختی ها به موقع انجام شود می توان برنامه مشخصی را برای اتمام پروژه در نظر گرفت و اگر امروز ما بتوانیم مبلغ مشخص شده خط یک متروی تبریز را به طور کامل دریافت کنیم خواهیم توانست تا پایان سال ۹۹ این پروژه را بطور کامل به اتمام برسانیم اما این آمار و ارقام مختص امروز است و ما نمی دانیم که در آینده تخصیص اعتبار در این خصوص چگونه خواهد بود.

وی با انتقاد از نامشخص بودن صورت وضعیت های سازمان قطار شهری از سال ۸۵ تا به امروز گفت: سوال اصلی این است که چرا بعد از سال ۸۵ صورت وضعیت ها هنوز مشخص نشده است بخش اعظمی از زمان ما را مشخص کردن این صورت وضعیت ها گرفته است نمی خواهیم به موضوعات سال های گذشته برگردیم در برخی از سالها اختلافات باعث رکود در پروژه بوده است اما امروز شاهد ارتباط خوب مجموعه شهرداری و دولت در بحث پروژه مترو تبریز هستیم.

مولوی در پاسخ به اینکه چرا خط ۳ متروی تبریز در حال بررسی دوباره است گفت: این سوال برای ما جالب است آیا یک مدیر حتی حق بررسی مجدد را ندارد امروز ما باید بتوانیم بر اساس نیازهای روز جامعه و بر اساس نیازهای کلان شهر تبریز پاسخگوی مطالبات مردم در بحث حمل و نقل ریلی باشیم.

وی در پاسخ به دلیل افزایش قیمت ها و افزایش برآورد قیمت ها گفت: امروز دیگر مترو ارز دولتی ندارد بخش اعظمی از فعالیت های مترو ارز بر است و می‌توان گفت نزدیک به ۵۵ درصد کارما ارز بر بوده است در شرایط موجود شاهد افزایش هزینه ها خواهیم بود.