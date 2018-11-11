به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، محمد انصاری که از چندی پیش هم عنوان می‌شد با آسیب‌دیدگی روبرو است و با فداکاری بازی می‌کرد، حالا منتظر است تا ببیند آسیب وارده به زانوی او که پیش بینی شده، رباط صلیبی او را درگیر کرده باشد، تا چه میزان است.

دکتر حقیقت در این باره می‌گوید: برای اعلام نظر قطعی باید تا فردا دوشنبه صبر کرد تا نتیجه MRI را دریافت کنیم.

وی درباره آخرین شرایط امید عالیشاه نیز خاطرنشان کرد: شرذایط او خوب پیش می‌رود و با اقداماتی که صورت گرفته است، به امید خدا تا شروع تمرینات آماده خواهد شد.