تصویربرداری مجموعه "سایه تنهایی" آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه "سایه تنهایی" به تهیه کنندگی محسن شایانفر و کارگردانی بیژن شکرریز تولید می شود و بیژن امکانیان، نسرین مقانلو، پرویز پورحسینی، علی دهکردی، فریبا متخصص، امیرمحمد زند، پرستو گلستانی، نگین صدق گویا، کتانه افشارنژاد، اصغر محبی، لیلی تقوی، هرمز سیرتی، زویا امامی، نادیا گلچین، سیما مطلبی، شیوا خسرومهر، پریسا گلدوست، ارسیا صنعتی، هنگامه حمیدزاده و ... در آن بازی می کنند.

"سایه تنهایی" به معضلات پزشکی و روابط انسانی می پردازد و فیلمنامه را مینو فرشچی در 26 قسمت نوشته است. مدیر تصویربرداری: محمدرضا خامه‌چیان، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: راما قویدل، طراحی صحنه و لباس: نگار جاودان، صدابردار: مهدی آزادی و طراح چهره‌پردازی: محمود مهدوی با این پروژه همکاری دارند.