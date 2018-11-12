دانشگاه علوم پزشکی مجازی «شتاب دهنده آموزش» طراحی می کند

دکتر ناصر استاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این شتاب دهنده ها در حوزه مجازی و آموزش پزشکی طراحی می شوند.

وی با اشاره به موافقت و امضای تفاهم نامه وزارت بهداشت با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری یادآور شد: با طراحی این کار فضا برای فعالیت جوانان باز می شود تا در این بخش فعالیت کنند.

استاد افزود: دانشگاه های علوم پزشکی بر محتوای این کار نظارت می کنند و محتوای تولید شده در گروه آموزشی تایید می شود. سعی می کنیم تا محتوای مجازی تولید شده کاملا علمی باشد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مجازی همچنین از ارائه ۳۰ درصد دروس به صورت مجازی خبر داد و گفت: ۳۰ درصد دروس در گروه علوم پزشکی به صورت مجازی در دانشگاه های علوم پزشکی ارائه شده است و اکنون بیش از ۴۸ هزار دانشجو و استاد به دروس مجازی دسترسی دارند.

وی یادآور شد: در حال حاضر تمام دانشگاه های علوم پزشکی با نرم افزار نوید به دانشگاه علوم پزشکی مجازی متصل هستند و هر دانشگاهی «ساب ادمین» خود را دارد و آموزش های لازم هم به هر دانشگاهی داده شده است تا بتواند بر اساس توانمندی خود دروس را بر روی سامانه نوید بارگذاری می کند.

استاد اظهار داشت: تولید محتوا نیز از سوی دانشگاه ها صورت می گیرد و به دانشگاه های علوم پزشکی اختیار داده شده است که بتوانند تولید محتوا کنند اما این محتوا باید کاملا با علوم پزشکی هماهنگ باشد.