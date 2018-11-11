به گزارش خبرنگارمهر، حجت‌الاسلام رضا صادقی پیش از ظهر یک شنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: ۱۲ هزارمتر مربع زمین وقفی در کنار منارجنبان داریم که بهترین موقعیت برای ساخت و ساز دارد اما میراث فرهنگی اجازه ساخت نمی دهد که بدنبال هماهنگی و تعامل با این نهاد هستیم.

وی با بیان اینکه میراث فرهنگی نهادی است که سخت گیری های خاص خود را دارد و این تنها منحصر به میراث اصفهان نیست،‌ ادامه داد: ما از میراث فرهنگی کمک مالی نخواستیم و تنها این درخواست ر ا داشتیم که ناظر بر عملکرد و ساخت و ساز ما باشد تا اطمینان حاصل شود که هیچ ضربه و آسیبی به منارجنبان وارد نمی سازیم اما هنوز سخت گیری می کند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان به موقوفاتی که در اختیار اداره کل اوقاف استان اصفهان است اشاره کرد و افزود: بخش عمده ای از بازار اصفهان وقفی است و همچنین ۳۰ مجموعه ورزشی و از جمله ورزشگاه تختی نیز وقفی است،‌ حمام «خلجا» و همچنین ۷۰۰ هکتار از زمین‌های منطقه اصفهانک، ۱۳۴ هکتار از اراضی منطقه حصه و ۱۳۰ هکتار از زمین‌های محله جوی‌آباد اصفهان موقوفه است.

دریافت ۱۱۰ میلیون تومان اجاره بها از سرای گلشن

وی با اشاره به اینکه پس از ۲۵۰ سال توانستیم از سرای گلشن که وقف امام علی (ع) شده بود، اجاره دریافت و ۱۱۰ میلیون تومان اجاره را به حساب نجف اشرف واریز کنیم، ادامه داد: پس از طرح در دستگاه قضایی مشخص شد بهاربندی که در کنار سرای گلشن قرار دارد جزیی از این بناست که درخواست رسیدگی از شورای شهر و شهرداری را به این موضوع دارم.

وی با اعلام اینکه اوقاف زمین های وقفی زیادی دارد که با کمک بخش خصوصی می تواند روی این زمین ها سرمایه گذاری کند،‌ادامه داد: همچنین اوقاف با همکاری شهرداری تاکنون پروژه های بزرگی رابه ثمر رسانده که از این جمله رینگ چهارم اصفهان است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان تصریح کرد: هدف اداره اوقاف هیچگاه سنگ اندازی نبوده بلکه همانطور که مدافع اموال وقفی هستم مدافع حقوق مردم نیز هستم.

حجت الاسلام صادقی با اعلام اینکه در شهر آران و بیدگل حدود ۶۰ هزار مترمربع اراضی در مرکز شهر اکثرا توسط دستگاه‌های دولتی تصرف شده بود که پس از پیگیری‌های مکرر این اراضی که در بهترین مکان شهر آران و بیدگل قرار داشت، احیاء شد، افزود: انجمن یاوران وقف را با حضور شهرداران هر شهر و در هر روستا دهیار عضو این انجمن است تا بتوانند یاور احیاء وقف باشند.

دفن اموات در امامزاده ها گران شده است

وی از گران شدن قیمت دفن اموات در امامزاده ها خبر داد.