رفتارهای مطالعاتی مطلوبی در استان همدان شکل گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با دومین روز از هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار پوستر بیست و ششمین دوره هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار در کتابخانه «میر هاشم میری» پژوهشگر، ادیب و شاعر بنام نسل اول انقلاب اسلامی با حضور مسئولان استانی و مفاخر همدان رونمایی شد.

عاطفه زارعی در این مراسم با تاکید بر اینکه یکی از اهداف مهم این اداره‌کل، اجرای برنامه‌هایی برای افزایش سواد فرهنگی جامعه است، اظهار داشت: هفته کتاب فرصت مناسبی را فراهم آورده تا با حضور در جمع اهالی فرهنگ و مطالعه گامی در راستای انجام برنامه‌های جامعه محور برداریم.

زارعی با اشاره به انتخاب کتابخانه یکی از مفاخر همدان برای رونمایی از پوستر هفته کتاب، ابراز کرد: هدف ما از این اقدام داشتن رویکردی متفاوت و همچنین حضور در جمع مفاخر استان بود.

وی با تاکید بر اینکه اقداماتی در زمینه ترویج کتابخوانی در استان در حال اجرا است، عنوان کرد: سعی ما بر این است که با انجام طرح‌ها و برنامه‌های مختلف، کتابخوان تربیت کنیم و می توان این نوید را داد که رفتارهای مطالعاتی مطلوبی در استان شکل گرفته است.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری همدان نیز بابیان اینکه جامعه نیازمند آگاهی است، اظهار داشت: رشد و توسعه پایدار محصول جامعه‌ای است که در آن آگاهی وجود دارد و این آگاهی در سایه کتاب خواندن به وجود می آید.

مهرداد نادری فر با بیان اینکه اقدامات خوبی توسط اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان همدان در راستای توسعه فرهنگ مطالعه انجام شده است، گفت: اقداماتی از برگزاری نقد کتاب گرفته تا مسابقات کتابخوانی و نشست کتاب‌خوان در راستای اعتلای فرهنگ کتابخوانی انجام می شود.

وی با اشاره به وضعیت کتابخانه‌های روستایی در استان همدان عنوان کرد: اقداماتی در راستای برقراری عدالت کتابخانه‌ای در استان انجام پذیرفته بطوریکه تمام شهرهای استان دارای کتابخانه هستند و کتابخانه عمومی شهر زنگنه نیز در دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد.

میر هاشم میری پژوهشگر، نویسنده و شاعر انقلابی نیز با تاکید بر اینکه نیاز جامعه امروز تربیت کتابخوان است، گفت: تنوع و تکثر کتاب‌های موجود در کتابخانه‌های عمومی استان همدان مثال زدنی است و در این حوزه هیچ کمبودی در همدان وجود ندارد.

وی با بیان اینکه اجرای طرح «مادران کتابخوان»، بسیار ایده خوب و تاثیر گذاری است که توسط اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی همدان در حال اجرا است، بیان کرد: عادت به مطالعه باید از داخل خانواده آغاز شود و تجربه این را ثابت کرده که والدین نقش بسزایی را در سوق دادن فرزندان به سمت مطالعه کتاب دارند.