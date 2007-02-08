آمریکا باید ماشین جنگی خود را تقویت کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، رابرت گیتس به کمیته مجلس نمایندگان آمریکا گفت :" ما به توسعه توانمندیهای نظامی خود نیازداریم و باید توانایی خود را برای درگیریهای رو در روی منظم تقویت کنیم، زیرا نمی دانیم که چه چیزی درحال توسعه در جاهایی مانند روسیه ، چین ، کره شمالی ، ایران و جاهای دیگر است" .



وی همچنین از بودجه سال2008 که روز دوشنبه(16 بهمن) به وسیله جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا ارائه شد؛ دفاع کرد؛ بوش خواستار716.5 میلیارددلار برای هزینه های جنگ عراق و افغانستان و همچنین هزینه گسترش ارتش آمریکا شده است.



جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا، استراتژی جدیدی را برای مهار خشونتها درعراق ارائه کرده است که شامل اعزام 21500 نظامی آمریکایی دیگر به این کشور برای حفظ امنیت در بغداد و استان الانبار است .



رابرت گیتس روز سه شنبه در یک جلسه پرسش و پاسخ جداگانه در سنا با اشاره به اینکه بررسی طرحهای نظامی را آغازکرده است، گفت : من خواسته ام تا بررسی احتمالات و راهکارهای دیگر را آغاز کنیم .