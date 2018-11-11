مسئولان نمایندگی ولی فقیه در سپاه نواحی اهر و بناب معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، با صدور احکام جداگانه از سوی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، حجت الاسلام "رستم ممیزاده "و حجت الاسلام "سید تقی امیرفاطمی" به ترتیب به عنوان مسئولان دفاتر در سپاه نواحی شهرستان های بناب و اهر منصوب شدند.
آیین تودیع و معارفه مسئول جدید نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه اهر، امروز با حضور حجت الاسلام "کاملی فر" مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه عاشورا آذربایجان شرقی، در سالن اجتماعات تبلیغات اسلامی شهرستان اهر برگزار شد.
حجت الاسلام سید تقی امیرفاطمی با حضور مسئولان استانی و شهرستانی به عنوان مسئول جدید نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه اهر معرفی شد، وی پیش از این عهدهدار مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه شهرستان آذرشهر بود.
جمهوری اسلامی در اوج فشار و تحریم همچنان عزتمند و با اقتدار است
مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه عاشورا آذربایجان شرقی در مراسم معارفه مسئول جدید نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه اهر با قدردانی از تلاش های حجت الاسلام رستم ممی زاده مسئول سابق نمایندگی ولی فقیه در سپاه اهر اظهار کرد: تاریخ به ما یاد داده که در هر جامعهای اتحاد و وحدت داشته و با همدلی و وحدت از رهبران دینی تبعیت پذیری داشتند آن جامعه عزیز و عزتمند بوده است.
حجتالاسلام حسن کاملیفر در ادامه گفت: جمهوری اسلامی ایران بعد از گذشت 40 سال از پیروزی انقلاب اسلامی و فشار و تحریم و زورگویی دشمنان همچنان عزیز، عزتمند و با اقتدار است.
وی افزود: سرمایهگذاری در دین و تقوا میتوان نتیجه آن را در حل معضلات و مشکلات اقتصادی، معیشتی، فرهنگی و اجتماعی مشاهده کرد.
مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه عاشورا آذربایجان شرقی ادامه داد: در اوج فشارها و تحریمها و در سایه اعتمادبهنفس و خودباوری توانستیم به دستاوردها و پیشرفتها دستیابیم ولی با بیتأثیر کردن تحریمهای اقتصادی، آمریکا بار دیگر از ملت ایران سیلی میزنیم.
کاملیفر تاکید کرد: وحدت و اتحاد بین مردم و مسئولان نقطه شکستی برای دشمنان است چون دشمنان در سایه اتحاد نمیتوانند توطئهها و اهداف خود عملی کنند.
وی با اشاره به توهین اخیر وزیر امور خارجه آمریکا در مصاحبه با شبکه خبری خارجی یادآور شد: وزیر امور خارجه آمریکا سعی دارد تا تسلیم شدن در برابر آمریکا را از طریق رسانهها به ملت ایران القاء کند و از طرفی هم برای مقابله با ملت ایران به لحاظ اینکه راهی ندارد تحریمهای مختلفی را اعمال میکند.
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