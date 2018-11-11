به گزارش خبرنگار مهر، گشتاسبی بعدازظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در راستای رونق تولید در استان و افزایش تولیدات ملی و حمایت از تولید کنندگان داخلی، دستگاه قضایی از طرحهای تولیدی که برای ادامه کار خود دچار مشکل‌ شده اند، حمایت می‌کند.

وی با اشاره به مشکلات سد چم شیر و توقف اجرای این پروژه گفت: عملیات ساخت سد چم شیر گچساران به‌واسطه‌ی کمبود نقدینگی متوقف‌شده بود و با پیگیری قضایی در کنار سایر حمایتها در سطوح استانی و ملی، اجرای این پروژه از سر گرفته می شود.

گشتاسبی تصریح کرد: با پیگیریهای انجام شده، اعتبار موردنیاز تامین و ۷۰۰ نیروی شاغل در این پروژه به کار خود باز می گردند.

رئیس کارگروه حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری و رفع موانع تولید استان افزود: عملیات ساخت این سد به‌واسطه‌ی کمبود نقدینگی متوقف‌شده بود.

وی اظهار داشت: حمایت قضایی از طرحهای مشکل دار در راستای حمایت از تولید ملی و جلوگیری از رکود انجام می شود و باید بانکها در رسیدگی به امور بانکی برای جلوگیری از تعطیل شدن این طرحها سرعت عمل بیشتری داشته باشند.