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۲۰ آبان ۱۳۹۷، ۱۶:۵۱

رئیس کارگروه حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری و رفع موانع تولید کهگیلویه و بویراحمد:

هفت واحد تولیدی با حمایت قضایی به چرخه‌ی تولید بازگشتند

هفت واحد تولیدی با حمایت قضایی به چرخه‌ی تولید بازگشتند

یاسوج- رئیس کارگروه حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری و رفع موانع تولید کهگیلویه و بویراحمد گفت: در سال جاری هفت واحد تولیدی با حمایت قضایی در چرخه‌ی تولید استان به فعالیت خود ادامه دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، گشتاسبی بعدازظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در راستای رونق تولید در استان و افزایش تولیدات ملی و حمایت از تولید کنندگان داخلی، دستگاه قضایی از طرحهای تولیدی که برای ادامه کار خود دچار مشکل‌ شده اند، حمایت می‌کند.

وی با اشاره به مشکلات سد چم شیر و توقف اجرای این پروژه گفت: عملیات ساخت سد چم شیر گچساران به‌واسطه‌ی کمبود نقدینگی متوقف‌شده بود و با پیگیری قضایی در کنار سایر حمایتها در سطوح استانی و ملی، اجرای این پروژه از سر گرفته می شود.

گشتاسبی تصریح کرد: با پیگیریهای انجام شده، اعتبار موردنیاز تامین و ۷۰۰ نیروی شاغل در این پروژه به کار خود باز می گردند.

رئیس کارگروه حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری و رفع موانع تولید استان افزود: عملیات ساخت این سد به‌واسطه‌ی کمبود نقدینگی متوقف‌شده بود.

وی اظهار داشت: حمایت قضایی از طرحهای مشکل دار در راستای حمایت از تولید ملی و جلوگیری از رکود انجام می شود و باید بانکها در رسیدگی به امور بانکی برای جلوگیری از تعطیل شدن این طرحها سرعت عمل بیشتری داشته باشند.

کد مطلب 4455438

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