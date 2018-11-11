استانی شدن سبب تقویت دانشگاه های فنی و حرفه ای شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نبی پور عصر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفهرئیس دانشکده فنی و حرفه ای در رامسراظهار کرد: دانشگاه نهاد ارزشی علمی اخلاقی و کاری است و جایگاه ویژه ای دارد و عملکرد مدیر سابق در تمامی عرصه ها و ایجاد زیر ساخت های آموزش عالی و فرهنگی در حد بالایی بود و دانشگاه فنی و حرفه ای پایگاه اصلی مهارت آموزی است.

وی افزود: آموزشکده فنی و حرفه ای در کشور از سال ۹۰ شکل دانشگاه را گرفته و مکانیزم های آموزشی در این رنج زمانی بوده که وارد دستگاه وزارت علوم و فناوری که ساختار کلی آن آموزشی است شده و روسای مختلف در عملکرد این دانشگاه نقش کلیدی داشته اند.

نبی پور تصریح کرد: هیئت علمی در دانشگاه شکل گرفت و دانشگاه یک نماد در چارچوب های خود است و سازمان دانشگاه فنی و حرفه ای به عنوان متولی کار آمد فنی و حرفه ای بوده و باید علوم کاربردی در کنار آن شکل بگیرد.

وی با بیان اینکه دانشجویان در امتداد دوران تحصیلی دانش آموزانی هستند که در مقطع دبیرستان از کار و دانش هستند افزود: در دانشگاه فنی و حرفه ای دانش آموزان کار و دانش و فنی حرفه ای وارد می شوند و باید بحث قانونی آن حل شود تا تمامی رشته ها بتوانند ادامه تحصیل دهند.

نبی پور با اشاره به اینکه ۱۷۳ مرکز در کل کشور داریم گفت: دانشگاه فنی و حرفه ای استانی شده و سیاستهای استانی شدن در راستای تقویت آموزشکده ها و دانشکده ها بوده که سبب می شود روسا با شناخت منطقه ای نقاط ضعف و قوت در حوزه استانی را شناسایی کنند.

وی افزود: مسئولیتها از سطح کشور به استان انتقال می یابد و وزیر علوم در چند سال اخیر نگاه ویژه ای به دانشگاه فنی و حرفه ای دارد

نبی پور با بیان اینکه توسعه نیازهای رشته ای در دانشگاه فنی و حرفه ای در حال شکل گرفتن است و رشته های مورد نیاز در اختیار دانشجویان قرار می گیرد خاطرنشان کرد: مباحث و فعالیتهای فرهنگی و دانشجویی سبب تقویت آموزش می شود.

بهروز رضا سروش به عنوان رئیس جدید دانشکده فنی و حرفه ای رامسر معرفی شد.