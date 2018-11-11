به گزارش خبرگزاری مهر، به درخواست اخضر ابراهیمی، فرستاده ویژه سابق دبیرکل سازمان ملل متحد در امور افغانستان و سوریه، وی با سید کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاریس ملاقات کرد. در این ملاقات، مسائل افغانستان و بحران‌های غرب آسیا بررسی شد.

اخضر ابراهیمی که عضو مجمع مسئولان سابق سازمان ملل موسوم به الدرز (The Elders) است، گفت: اعضای این مجمع از اوضاع خاورمیانه و فراموشی مسئله فلسطین نگران‌اند.

خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی کشورمان نیز اظهار کرد: مسئله افغانستان پیچیده شده و آمریکا بعد از ۱۷ سال حضور در آن کشور بر مشکلات امنیتی افغانستان افزوده است؛ ضمن اینکه با فضاسازی بیشتر برای داعش، فعالیت این گروه تروریستی نیز بر مشکلات افغانستان افزوده است.

وی در پاسخ به ابراز نگرانی اخضر ابراهیمی از شکاف شیعه و سنی در عراق و ضرورت اقدامات نزدیک‌سازی آن‌ها، گفت: مردم عراق دوران سختی را پشت سر گذاشته‌اند و متأسفانه تأثیر کمک‌های بعضی از کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس در ایجاد و تقویت گروه‌های تروریستی در عراق و سوریه، بر شکاف مردمی در عراق بسیار بوده؛ با این‌ حال، با درایت مرجعیت و مسئولان عراقی و همچنین گروه‌های مردمی، این دو مذهب اسلامی در عراق بسیار به هم نزدیک شده و به همین جهت، مردم عراق انتخابات موفقیت‌آمیزی را پشت سر گذاشتند.