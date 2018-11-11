به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، توپخانه ارتش و کمیته های مردمی یمن امروز یکشنبه مواضع مزدوران وابسته به ائتلاف سعودی را در استانهای لحج و الضالع گلوله باران کرد.

بر اثر این حملات توپخانه ای شماری از مزدوران کشته و زخمی شدند.

توپخانه ارتش و کمیته های مردمی یمن مواضع مزدوران را در جبهه نقیل الخشبه در استان الضالع و جبهه الشریجه در القبیطه در استان لحج هدف قرار داد.

خبر دیگر اینکه قبایل افلح الشام در استان حجه آمادگی کامل خود را برای مقابله با متجاوزان ائتلاف سعودی-امریکایی و شکست همه طرحها و اهداف متجاوزان اعلام کردند.

از سوی دیگر ارتش و کمیته های مردمی یمن طی عملیاتی در استان تعز شماری از مزدوران را به هلاکت رساندند.