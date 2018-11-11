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۲۰ آبان ۱۳۹۷، ۱۸:۲۹

دارایی بافی‌ هنر ۸۰۰ ساله یزد

دارایی بافی‌ هنر ۸۰۰ ساله یزد

یزد ـ دارایی بافی یا ایکات، نام یکی از صنایع دستی یزد است که قدمتی بیش از ۸۰۰ سال دارد و امروز شاید به تعداد انگشتان یک دست، کارگاه‌های این هنر اصیل در دل بافت تاریخی یزد فعال باشند.

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به گزارش خبرنگار مهر، دارایی بافی از صنایع دستی قدیمی یزد است و امروز یکی از منسوجات اصیل این دیار به شمار می‌رود.

دارایی تار و پودهای رنگی ابریشمی است که در هم تنیده شدن آنها، شکلی زیبا به پارچه می‌دهد.

پارچه‌های ابریشمی دارایی در گذشته در جهیزیه نوعروسان مورد استفاده قرار می‌گرفت اما مدت‌ها به دست فراموشی سپرده شد ولی این روزها این پارچه زیبا با خلاقیت طراحان، تبدیل به مانتوهای زیبا، شال و روسری شده و در بازارچه های سنتی یزد به فروش می‌رسد.

در بسیاری از سفره‌خانه‌ها و رستوران‌های سنتی نیز از این پارچه به عنوان رومیزی استفاده می‌شود.

کد مطلب 4455519

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