دارایی بافی‌ هنر ۸۰۰ ساله یزد

به گزارش خبرنگار مهر، دارایی بافی از صنایع دستی قدیمی یزد است و امروز یکی از منسوجات اصیل این دیار به شمار میرود.
دارایی تار و پودهای رنگی ابریشمی است که در هم تنیده شدن آنها، شکلی زیبا به پارچه میدهد.
پارچههای ابریشمی دارایی در گذشته در جهیزیه نوعروسان مورد استفاده قرار میگرفت اما مدتها به دست فراموشی سپرده شد ولی این روزها این پارچه زیبا با خلاقیت طراحان، تبدیل به مانتوهای زیبا، شال و روسری شده و در بازارچه های سنتی یزد به فروش میرسد.
در بسیاری از سفرهخانهها و رستورانهای سنتی نیز از این پارچه به عنوان رومیزی استفاده میشود.
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