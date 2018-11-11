عرضه ماهی و مرغ در بازار هرمزگان افزایش یابد/لزوم نصب نرخ نامه

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حیدری عصر یکشنبه در بیست و چهارمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان هرمزگان با اشاره به نقش و اهمیت کارگروه تنظیم بازار در کنترل بازار استان، تصریح کرد: پویا و پر تحرک بودن کار گروه تنظیم بازار و رصد بازار توسط اعضای این کارگروه نقش بسیار مهم و چشمگیری در ارائه مناسب کالا ها و خدمات به مردم استان ایفا خواهد نمود.

وی با اشاره به به اهمیت تظیم بازار ماهی در استان، خاطرنشان کرد: بازار ماهی برای مردم استان با توجه به نقشی که این محصول در سبد غذایی آنها دارد از اهمیت بسزایی برخوردار است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان گفت: دستگاه های متولی حوزه تنظیم بازار ماهی به ویژه سازمان جهاد کشاورزی و شیلات استان برنامه کاربردی و مدونی برای مدیریت و تنظیم بازار ماهی با توجه به نقشی که این محصول در سبد غذایی مردم استان دارد ارائه کنند و دغدغه هایی که مردم استان در خصوص قیمت ماهی دارند را مرتفع سازند.

وی با اشاره به اهمیت تامین به موقع مرغ مورد نیاز مردم استان، عنوان کرد: شرکت پشتیبانی امور دام استان با همکاری دستگاه هایی همچون دامپزشکی، جهاد کشاورزی و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نسبت به عرضه گسترده گوشت مرغ در شبکه های توزیع استان اقدام کند تا مردم استان در تامین گوشت مرغ دغدغه ای نداشته باشند.

حیدری با اشاره به اهمیت تامین کامل گاز خانگی، خاطرنشان کرد: تمامی فرمانداران شهرستان های تابعه استان با همکاری شرکت پخش فرآورده های نفتی با برگزاری جلسات کارگروه تنظیم بازار شهرستان ها به صورت ویژه با برنامه ریزی مناسب تامین گاز خانگی مورد نیاز در استان را در دستور کار خود قرار دهند تا خللی در تامین این محصول احساس نگردد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان با اشاره به اهمیت نظارت بر بازار استان، تصریح کرد: نصب نرخ نامه در واحدهای صنفی استان موضوع بسیار مهم دیگری است که باید دستگاه های متولی پیگیری کنند و در خصوص نرخ کالاها در استان به مردم استان اطلاع رسانی گردد.

حیدری گفت: نظارت بر رستوران ها و اغذیه فروشی های فعال در سطح مناطق مختلف استان به ویژه در زمینه نرخ نامه و بهداشت این مراکز موضوع مهم دیگری است که دستگاه های نظارتی باید در دستور کار خود قرار دهند.