اعتبارات آبخیزداری خراسان جنوبی به ۵۶ میلیارد تومان افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم ولی پور مطلق شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران خراسان جنوبی با اشاره به سفر دو روزه وزیر جهاد کشاورزی به خراسان جنوبی بیان کرد: طی این سفر مشکلات برخی از کشاورزان بررسی شد.

وی بیان کرد: برای رفع مشکل موضوعات و راهکار هایی ارائه شد که تا ۱۵ روز آینده بعد از تدوین یک برنامه جامع کاری موفق انجام می شود.

دستیار ویژه وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به فعالیت های انجام شده در حوزه جهاد کشاورزی اظهار کرد: بخش کشاورزی نقش موثری در معیشت داشته و اعتبارات خوبی در استان داشته است.

ولی پور با اشاره به اجرای طرح سیستم های نوین آبیاری بیان کرد: علی رغم اینکه ۲۹ امین استان در میزان سطح زیر کشت محصولات کشاورزی هستیم، چهارمین استان از نظر سطح اجرای این طرح هستیم.

دستیار ویژه وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد: پروژه های زیادی در بخش های مختلف کشاورزی خراسان جنوبی در حال اجرا است که باید با کمک کشاورزان و مطالبه گری رسانه ها ادامه یابد.

وی با اشاره به اعتبارات صندوق توسعه ملی بیان کرد: در طول چند سال گذشته روند جذب اعتبارات در خراسان جنوبی رو به رشد بوده است.

ولی پور با بیان اینکه در سال گذشته اعتبارات صندوق توسعه ملی تلفیق شده است، گفت: این اعتبارات در قالب اشتغال پایدار روستایی و عشایری و در قالب اشتغال فراگیر مطرح است.

دستیار ویژه وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه مرحله اول تسهیلات اشتغال پایدار در سطح استانی به طور کامل جذب شده است، افزود: مرحله دوم در سطح کشوری در مرحله ابلاغ است.

ولی پور با بیان اینکه عمده تسهیلات جذب شده در بخش کشاورزی بوده است، اظهار کرد: همچنین عمده این پرداختی ها در بخش صنایع تبدیلی، واحدهای دامی و زیربخش های بخش کشاورزی بوده است.

وی با اشاره به اعتبارات آبخیزداری بیان کرد: اعتبارات ملی خراسان جنوبی سال گذشته بیش از هفت میلیارد تومان بود که دو میلیارد تومان تخصیص یافت.

دستیار ویژه وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد: سال جاری اعتبارات ملی خراسان جنوبی در حوزه آبخیزداری در مرحله اول به ۱۵ میلیارد تومان افزایش یافته و صد در صد تخصیص دارد.

وی بیان کرد: همچنین تفاهم نامه ای ۴۰ میلیارد تومانی بین سازمان جنگل ها و استانداری خراسان جنوبی بسته شد و در حال صدور موافقت نامه است.

وی با بیان اینکه تخصیص این اعتبارات نیازمند پیگیری مسئولان است، اظهار کرد: با تخصیص این ۵۶ میلیارد تومان، منابع مالی حوزه آبخیز داری نسبت به سال گذشته ۲۵ برابر افزایش می یابد.