اعضای تیم‌ منتخب جودوی استان قم معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم جودو نونهالان استان قم برای حضور در مسابقات المپیاد استعدادهای برتر کشور خود را آماده می‌کند و ترکیب این تیم مشخص شده است.

بر این اساس رقابت‌های انتخابی نهایی و درون اردویی تیم جودو نونهالان استان قم یکشنبه شب در باشگاه جودو شهید همت زیر نظر کمیته فنی هیئت جودوی استان قم برگزار و نفرات اصلی تیم به شرح ذیل مشخص شدند:

۲۷ کیلوگرم: محمد آقایی

۳۰ کیلوگرم: سید امیرعباس هاشمی

۳۴ کیلوگرم: امیرمحمد نبی‌گل

۳۸- کیلوگرم: ابوالفضل قاسمی و محمدرضا آریانی

۴۲ کیلوگرم: حسین خانی

۴۶ کیلوگرم: ابوالفضل پورمحمد - محمدرضا سعیدی

۵۵ کیلوگرم: امیرحسین کاسه ساز

۶۰ کیلوگرم: محمد جواد محبی

۶۶ کیلوگرم: ابوالفضل زینلی

۷۳+ کیلوگرم: ابوالفضل هاتفی