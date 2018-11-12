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۲۱ آبان ۱۳۹۷، ۹:۰۱

برای حضور در مسابقات المپیاد استعدادهای برتر کشور؛

اعضای تیم‌ منتخب جودوی استان قم معرفی شدند

اعضای تیم‌ منتخب جودوی استان قم معرفی شدند

قم - اعضای تیم‌ منتخب جودوی استان قم برای حضور در مسابقات المپیاد استعدادهای برتر کشور معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم جودو نونهالان استان قم برای حضور در مسابقات المپیاد استعدادهای برتر کشور  خود را آماده می‌کند و ترکیب این تیم مشخص شده است.

بر این اساس رقابت‌های انتخابی نهایی و درون اردویی تیم جودو نونهالان استان قم یکشنبه شب در باشگاه جودو شهید همت زیر نظر کمیته فنی هیئت جودوی استان قم برگزار و نفرات اصلی تیم به شرح ذیل مشخص شدند:

۲۷ کیلوگرم: محمد آقایی

۳۰ کیلوگرم: سید امیرعباس هاشمی

۳۴ کیلوگرم: امیرمحمد نبی‌گل

۳۸- کیلوگرم: ابوالفضل قاسمی و محمدرضا آریانی

۴۲ کیلوگرم: حسین خانی

۴۶ کیلوگرم: ابوالفضل پورمحمد - محمدرضا سعیدی

۵۵ کیلوگرم: امیرحسین کاسه ساز

۶۰ کیلوگرم: محمد جواد محبی

۶۶ کیلوگرم: ابوالفضل زینلی

۷۳+ کیلوگرم: ابوالفضل هاتفی

کد مطلب 4455727

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