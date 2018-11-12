اعضای تیم‌ منتخب جودوی استان قم معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم جودو نونهالان استان قم برای حضور در مسابقات المپیاد استعدادهای برتر کشور خود را آماده میکند و ترکیب این تیم مشخص شده است.
بر این اساس رقابتهای انتخابی نهایی و درون اردویی تیم جودو نونهالان استان قم یکشنبه شب در باشگاه جودو شهید همت زیر نظر کمیته فنی هیئت جودوی استان قم برگزار و نفرات اصلی تیم به شرح ذیل مشخص شدند:
۲۷ کیلوگرم: محمد آقایی
۳۰ کیلوگرم: سید امیرعباس هاشمی
۳۴ کیلوگرم: امیرمحمد نبیگل
۳۸- کیلوگرم: ابوالفضل قاسمی و محمدرضا آریانی
۴۲ کیلوگرم: حسین خانی
۴۶ کیلوگرم: ابوالفضل پورمحمد - محمدرضا سعیدی
۵۵ کیلوگرم: امیرحسین کاسه ساز
۶۰ کیلوگرم: محمد جواد محبی
۶۶ کیلوگرم: ابوالفضل زینلی
۷۳+ کیلوگرم: ابوالفضل هاتفی
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