نام روزهای بیست ششمین هفته کتاب اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری بیست و ششمین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، بنا بر اعلام دبیرخانه بیست و ششمین هفته کتاب و جمهوی اسلامی ایران نامگذاری روزهای این رویداد فرهنگی به قرار زیر اعلام شده است:
چهارشنبه ۲۳ آبان روز «کتاب و پایتخت کتاب ایران»
پنج شنبه ۲۴ آبان روز «کتاب، کتابخوان و کتابدار»
جمعه ۲۵ آبان روز «کتاب، خانواده و کاهش آسیب اجتماعی»
شنبه ۲۶ آبان روز «کتاب و انقلاب اسلامی»
یکشنبه ۲۷ آبان روز «کتاب، رسانه، فناوری نوین و کپی رایت»
دوشنبه ۲۸ آبان روز «کتاب، دانشجو و دانشآموز»
سه شنبه ۲۹ آبان روز «کتاب، دانایی و توانایی در تولید ملی»
چهارشنبه ۳۰ آبان روز «کتاب، وحدت ادیان، اقوام و مذاهب»
پنج شنبه ۱ آذر به نام «کتاب و کتابفروشی»
بر اساس این گزارش، مراسم افتتاحیه بیست و ششمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه (۲۳ آبان ماه) در شهر کاشان پایتخت کتاب ایران برگزار خواهد شد.
بیست و ششمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «حال خوش خواندن» از تاریخ ۲۴ آبان تا ۱ آذرماه با مشارکت بیش از ۶۰ نهاد و سازمان در سراسر کشور برگزار میشود.
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