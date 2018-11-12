نام روزهای بیست ششمین هفته کتاب اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری بیست و ششمین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، بنا بر اعلام دبیرخانه بیست و ششمین هفته کتاب و جمهوی اسلامی ایران نامگذاری روزهای این رویداد فرهنگی به قرار زیر اعلام شده است:

چهارشنبه ۲۳ آبان روز «کتاب و پایتخت کتاب ایران»

پنج شنبه ۲۴ آبان روز «کتاب، کتابخوان و کتابدار»

جمعه ۲۵ آبان روز «کتاب، ‌ خانواده و کاهش آسیب اجتماعی»

شنبه ۲۶ آبان روز «کتاب و انقلاب اسلامی»

‌یکشنبه ۲۷ آبان روز «کتاب، ‌ رسانه، ‌ فناوری نوین و کپی رایت»

دوشنبه ۲۸ آبان روز «کتاب، ‌ دانشجو و دانش‌آموز»

سه شنبه ۲۹ آبان روز «کتاب، ‌ دانایی و توانایی در تولید ملی»

چهارشنبه ۳۰ آبان روز «کتاب، ‌ وحدت ادیان، ‌ اقوام و مذاهب»

پنج شنبه ۱ آذر به نام «کتاب و کتابفروشی»

بر اساس این گزارش، مراسم افتتاحیه بیست و ششمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه (۲۳ آبان ماه) در شهر کاشان پایتخت کتاب ایران برگزار خواهد شد.

بیست و ششمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «حال خوش خواندن» از تاریخ ۲۴ آبان تا ۱ آذرماه با مشارکت بیش از ۶۰ نهاد و سازمان در سراسر کشور برگزار می‌شود.