  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب
۲۱ آبان ۱۳۹۷، ۹:۲۱

نام روزهای بیست ششمین هفته کتاب اعلام شد

نام روزهای بیست ششمین هفته کتاب اعلام شد

دبیرخانه بیست و ششمین هفته کتاب جمهوری اسلامی نام روزهای این رویداد فرهنگی را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری بیست و ششمین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، بنا بر اعلام دبیرخانه بیست و ششمین هفته کتاب و جمهوی اسلامی ایران نامگذاری روزهای این رویداد فرهنگی به قرار زیر اعلام شده است:

چهارشنبه ۲۳ آبان روز   «کتاب و پایتخت کتاب ایران»
پنج شنبه ۲۴ آبان روز «کتاب، کتابخوان و کتابدار»
جمعه ۲۵ آبان روز «کتاب، ‌ خانواده و کاهش آسیب اجتماعی»
شنبه ۲۶ آبان روز «کتاب و انقلاب اسلامی»
‌یکشنبه ۲۷ آبان روز «کتاب، ‌ رسانه، ‌ فناوری نوین و کپی رایت»
دوشنبه ۲۸ آبان روز «کتاب، ‌ دانشجو و دانش‌آموز»
سه شنبه ۲۹ آبان روز «کتاب، ‌ دانایی و توانایی در تولید ملی»
چهارشنبه ۳۰ آبان روز «کتاب، ‌ وحدت ادیان، ‌ اقوام و مذاهب»
پنج شنبه ۱ آذر به نام «کتاب و کتابفروشی»

بر اساس این گزارش، مراسم افتتاحیه بیست و ششمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه (۲۳ آبان ماه) در شهر کاشان پایتخت کتاب ایران برگزار خواهد شد.

بیست و ششمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «حال خوش خواندن» از تاریخ ۲۴ آبان تا ۱ آذرماه با مشارکت بیش از ۶۰ نهاد و سازمان در سراسر کشور برگزار می‌شود.

کد مطلب 4455746

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها