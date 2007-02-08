هشدار دولت بلر به مردم انگلیس درباره بمب های پستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه گاردین، مقام های انگلیسی شب گذشته به مردم این کشور درباره بمب های پستی و دریافت هرگونه محموله پستی مشکوک هشدار دادند.

بر اساس این گزارش در طی سه هفته گذشته هفت بمب پستی در مناطق مختلف انگلیس منفجر شده و شواهد موجود حکایت از آن دارد که ارسال این نوع بمب ها همچنان ادامه دارد.

بر همین اساس، آخرین مورد از بمب های پستی در مرکز DVLA در منطقه Swansea منفجر شد.

در همین رابطه برخی مقامهای انگلیسی اعلام کرده اند: ارسال این بمب ها نتیجه سیاست های اشتباه دولت است.

جان رید، وزیر کشور انگلیس، اعلام کرد: ارسال این بمبها عکس العملی است که در نتیجه اقدامات خودمان رخ می دهد.

هشدار مقامهای انگلیسی به مردم این کشور در حالی انجام می شود که روز گذشته دولت انگلیس به بهانه مقابله با تروریسم، بودجه ای به ارزش 5 میلیون پوند را به این امر اختصاص داده بود.

درهمین رابطه بسیاری از کارشناسان بر این باورند که سیاست های غلط انگلیس درقبال مسلمانان مهاجر و سایر مهاجران در این کشور سبب تحریک احساسات ضد انگلیسی این افراد شده و سبب شده تا تروریست ها با استفاده از این حربه در اندیشه حملات جدید تروریستی بر ضد انگلیس باشند.

بر همین اساس چندی پیش مرکز پژوهشی دموس وابسته به جناح چپ میانه درانگلیس در گزارشی اعلام کرده بود : تلاشهایی که دولت انگلیس از بمبگذاریهای سال گذشته لندن در رابطه با جامعه مسلمانان به کار برده است، نتیجه عکس داده است و جلوی گسترش تروریسم را نگرفته است .