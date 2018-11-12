به گزارش خبرنگار مهر، علی دارابی معاون امور استان های صداوسیما و رییس ستاد بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب در صداوسیما در ابتدای جلسه با اشاره به جزییاتی از تشکیل این ستاد عنوان کرد: ستاد چهل سالگی انقلاب با همکاری معاونت های مختلف برون مرزی، استانی، صدا، سیما و... تشکیل شده است و امروز فهرستی از برنامه های حوزه استان ها را بیان می کنیم.

وی با اشاره به اینکه این ستاد در همه استان ها تشکیل و در مناطق مختلف نشست هایی برگزار شد، گفت: برنامه گفتگومحور «کارنامه» در ۲۰۰ قسمت از جمله برنامه های ماست که در آن تمام استانداران و مدیران ارشد از دولت موقت تا دولت کنونی در آن حضور می یابند. این برنامه اکنون در حال پخش است و تا پایان سال ادامه می یابد. همچنین ۳۳ مستند نیمه بلند و ۲ مستند بلند تولید درباره موضوع اربعین تولید و پخش شد.

معاون امور استان های صداوسیما با اشاره به اینکه باید چهره های انقلاب و مبارزان را به نسل جوان معرفی کرد، افزود: برای این منظور ۱۲۰۰ نفر در نظر گرفته شده اند تا براین اساس مستندهایی ساخته شود.

رییس ستاد بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با اشاره به سریال های در دست تولید و نگارش گفت: ۱۸ فیلم و ۳۱ سریال با موضوع انقلاب اسلامی و سرداران دفاع مقدس در نظر گرفته شده که در حال حاضر چهار سریال «بانوی سردار»، «گنج راه شیری»، «جلال» و «روزهای بی قراری ۲» در حال تدوین و صداگذاری است. پنج سریال سنجرخان، مادر، روایت ناتمام، تقدیر و آینا در مرحله پیش‌تولید هستند و ۶ سریال خاطرات حمید، گوهرشاد بیگم، سرزمین مادری، رضای مرضیه (۱۹ دی قم)، شهید زین‌الدین و من و سردار در مرحله پایان نگارش است.

وی افزود: همچنین ۱۶ سریال دیگر از جمله شهید آیت الله صدوقی، حبیب سپاه (سردار شهید همدانی)، بی باک (خانم دباغ)، شهید آیت‌الله دکتر بهشتی، ابوذر زمان(زنده یاد آیت‌الله طالقانی)، شهید دکتر مجید شهریاری (دانشمند هسته‌ای کشور) در حال نگارش و اصلاح طرح است.

معاون امور استان های صداوسیما با اشاره به تولید ۶۰ قطعه موسیقیایی با موضوع انقلاب عنوان کرد: تولید ۶۰ قطعه با موضوع انقلاب اسلامی و دستاوردها را به مدت ۲۰۰ دقیقه در دستور کار داریم.

وی با اشاره به تولید آثار پویانمایی نیز گفت: طراحی، برنامه‌ریزی و تولید آثار پویانمایی به مدت ۵۷۲ دقیقه و مجموعه های موشن گرافیک به مدت ۵۸۴ دقیقه در دست است. همچنین ۵۰ کلیپ ۵ دقیقه ای با موضوع دستاوردهای انقلاب برای انتشار در فضای مجازی تولید می شود.

دارابی با اشاره به تولید یک مجموعه مستند تصریح کرد: طراحی، برنامه ریزی و تولید مجموعه مستند «چهل سردار» با موضوع معرفی شخصیت‌های شاخص در حوزه دفاع مقدس و مقاومت به مدت ۲ هزار و ۷۰ دقیقه را در نظر داریم. همچنین مجموعه مستند «چهل حکیم» با موضوع معرفی چهره های خدوم پزشکی پس از انقلاب به مدت هزار و ۶۰۰ دقیقه طراحی شده است که به تولید می رسد.

رییس ستاد بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اضافه کرد: مجموعه «چهل کوثر» نیز با محوریت معرفی مادران و همسران صبور و مقاوم عرصه انقلاب و دفاع مقدس و چهره‌های نام آور در عرصه‌های علم و فناوری به مدت ۱۹۵ دقیقه به تولید می رسد. برنامه «چهل کارآفرین» را هم داریم که با هدف معرفی کارآفرینان شاخص در اقتصاد مقاومتی که باعث رونق کسب و کار و توسعه، عمران و آبادانی کشور شده اند، ساخته می شود.

وی با اشاره به برنامه های رادیویی با مضمون انقلاب اسلامی اعلام کرد: شبکه‌های رادیویی در استان‌ها برای چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی برنامه‌های ویژه‌ای تولید و پخش کرده اند که از میان آنها می توان به ۱۵۸۰ برنامه با ساختار مسابقه در ۳۳ مرکز به مدت ۳۱۶۸۰ دقیقه، ۷۲ نمایش به مدت ۲۱۶۰ دقیقه با موضوع نقش شخصیت ها و حوادث تاثیرگذار انقلاب در استان ها، ۱۲۰ برنامه مستند با موضوع بررسی زندگی شخصیت های انقلابی، پیشرفت‌های استانی در حوزه های مختلف و معرفی روستاهای نمونه به مدت سه هزار دقیقه اشاره کرد.

معاون امور استان های صداوسیما در پایان درباره سریال هایی با موضوع انقلاب که در سال ۹۷ پخش خواهند شد، عنوان کرد: چهار سریال که اکنون مراحل پس از تولید خود را می گذرانند به پخش در سال جاری می رسند.

در این نشست که با حضور سیدعباس فاطمی رییس مرکز سیمای استان ها همراه بود بخش هایی از تولیدات ستاد بزرگداشت چهل سالگی انقلاب به صورت فیلم و کلیپ برای اهالی رسانه به نمایش در آمد.