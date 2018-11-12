ابوالقاسم صفوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: گلستان جزو استانهایی در کشور است که تعداد بیماران سرطانی در آن زیاد است.
وی ادامه داد: بالا بودن تعداد بیماران سرطانی تنها بخشی از نگرانیها استاندار گلستان در این حوزه است و این امر علاوه بر فرهنگسازی در حوزه سلامت نیازمند مراکز درمانی مجهز و با امکانات بهروز است.
صفوی تصریح کرد: ۱۰ هزار بیمار سرطانی داریم و سالانه دو هزار و ۵۰۰ نفر هم به آن اضافه میشود بنابراین ایجاد مراکز درمانی و فراهم کردن زیرساختها از ضروریات است.
وی گفت: در نشست با خیران حوزه سلامت گلستان آنها متعهد شدند که مرکز شیمی درمانی برای ارائه خدمات رایگان به بیماران در گرگان ایجاد کنند.
صفوی اضافه کرد: مکان این مرکز مشخص شده و در خیابان شهید رجایی خواهد بود.
فرماندار گرگان در پایان تأکید کرد: این مرکز با توجه قوانین و ضوابط دانشگاه علوم پزشکی تأسیس و به ارائه خدمات خواهد پرداخت.
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