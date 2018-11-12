شناسایی و درمان ۱۴۹۴ نوزاد مشکوک به عقب ماندگی ذهنی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر صدیقه شریف زاده با اشاره به فعالیت های آزمایشگاه غربالگری نوزادان در این دانشکده به عنوان یکی از تلاش های صورت گرفته در مسیر ارتقای سلامت نسل های آینده جامعه افزود: از ابتدای سال ۱۳۹۷، ۴۱هزار و ۶۰۷ نمونه نوزاد در این آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفته اند.

او تست های غربالگری انجام شده برای این نوزادان را شامل شناسایی زود هنگام بیماری های کم کاری تیروئید مادرزادی، فنیل کتونوری، گالاکتوزمیا و فاویسم عنوان کرد و ادامه داد: از مجموع این تعداد، این آزمایشگاه موفق به شناسایی هزار و ۴۶۰ نوزاد مشکوک به کم کاری تیروئید مادرزادی، هفت نوزاد مشکوک به فنیل کتونوری و ۲۷ نوزاد مشکوک به گالاکتوزمی شد.

رئیس دانشکده پیراپزشکی شیراز گفت: همچنین با انجام تست فاویسم، سه هزار و ۵۹۲ نوزاد دختر و سه هزار و ۱۸۴ نوزاد پسر مشکوک به ابتلا بیماری فاویسم شناسایی شدند که به خانواده های آنان اطلاع رسانی شد.

دکتر شریف زاده بیان کرد: بهترین موعد مراجعه به این آزمایشگاه برای شناسایی به موقع بیماری نوزادان، از پایان ۷۲ ساعت تا پنج روز پس از تولد نوزاد است که از محل پاشنه پا چند قطره خون گرفته می شود.

او افزود: پس از انجام این آزمایش، با تشخیص زودهنگام و آزمایش های تاییدی، امکان جلوگیری از عقب افتادگی ذهنی نوزادان و درمان به موقع امکان پذیر می شود.

رئیس دانشکده پیراپزشکی گام نخست را تشخیص به موقع بیماری دانست و اضافه کرد: در گام بعدی با مراجعه به پزشکان و متخصصان، درمان و مراقبت های لازم انجام می گیرد و این دسته از نوزادان امکان برخورداری از زندگی طبیعی و مطلوب را می یابند.