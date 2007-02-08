محور شمشک - دیزین مسدود است

به گزارش خبرگزاری مهر ، پلیس راه ناجا در اطلاعیه آخرین وضعیت راههای کشور را اعلام کرد: محور فرعی مریوان-پاوه (گردنه تته) در استان کردستان به علت بارش برف و یخبندان ، تا اطلاع ثانوی مسدود بوده و محور مریوان - اورامان - پاوه جایگزین این محور است.

همچنین محور هراز در استان مازندران به منظور ادامه عملیات نصب و راه اندازی سیستم روشنایی و تهویه کنترل هوشمند داخل تونل وانا از 14 الی 17 بهمن ماه جاری و مجددا از 23 بهمن تا 13 اسفند امسال از شنبه تا سه شنبه هر هفته بین ساعات 20 تا 6 صبح این محور به طور کامل مسدود است.

به این ترتیب ، رانندگانی که قصد تردد در این مسیر را دارند می بایست در مدت زمان انسداد از محور فیروزکوه استفاده کنند.

همچنین تردد وسایل نقلیه در کیلومتر 12 الی 13 محور گرگان - علی آباد در استان گلستان به دلیل تعریض پل میانی واقع در تقاطع مرزنکلاته از روز چهارشنبه هفته گذشته بمدت یکماه با محدودیت و از طریق باندهای کناری انجام می شود.

براساس اعلام مرکز فرماندهی و کنترل ترافیک پلیس راه ناجا محور مهران- دهلران (سه راهی زرین آباد- بیشه دارز) در استان ایلام به علت عملیات انفجار به منظور حذف و اصلاح نقاط پر حادثه سه راهی زرین آباد- بیشه دارز در محور مهران- دهلران از ساعت 12 الی 22 امروز مسدود و محور جایگزین آن کنار گذر است.

محور مسجد سلیمان - هفتگل در استان خوزستان نیز به علت فرسودگی تابلیه و ستون های پل فلزی تمبی در ابتدای این محور، توان بار بری محمولات سنگین در روی پل مذکور امکان پذیر نبوده و احتمال تخریب آن حتمی است بنابراین از 30 آبان ماه امسال تا اطلاع ثانوی تردد ماشین آلات سنگین از روی این پل ممنوع است و تردد خودروهای سنگین از محور مسجد سلیمان-نفت سفید-هفتگل-گلگیر برقرار خواهد بود.