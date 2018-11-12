معماری ایرانی- اسلامی در ساخت و سازها مغفول مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی صبح شنبه در جمع اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی بیان کرد: نظام مهندسی مسئله ای بسیار مهم و تاثیر گذار در ابعاد مخلف زندگی است.

وی با اشاره به تاثیر گذاری نظام مهندسی ساختمان در بعد شخصیتی بیان کرد: اگر سرمایه گذاری های یک شخص دانش بنیان نباشد، سودش هر لحظه در خطر است.

آیت الله عبادی با بیان اینکه برخی از ساخت و سازها دلگیر بوده و بر بعد روانی انسان تاثیر می گذارد، افزود: همچنین اگر ساختمانی بر اساس اصول و مقررات سازمان نظام مهندسی ساختمان احداث نشود، برای تمامی افراد ساکن خطر ساز می شود.

وی با بیان اینکه در ساخت های و سازهای اسلامی، نشاط مشهود است، اظهار کرد: معماری های اسلامی در ساخت و سازهای کنونی مغفول مانده است.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی افزود: متاسفانه طرح هایی از خارج تقلید شده و در اوج ساخت و سازها ورود کرده است.

وی نظارت های مهندسی را بسیار حائز اهمیت دانست و اظهار کرد: اگر ساخت و سازها بر اساس نظارت ها و اصول و مقررات انجام شود باید چندها سال عمر کند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به مهاجرت های بی رویه به حاشیه شهرها بیان کرد: با توجه به تکنولوژی های عصر کنونی، نباید ساخت و سازهای غیر قانونی انجام شود.

آیت الله عبادی خواستار آگاه سازی جامعه نسبت به خطر های ساخت و ساز غیر قانونی شد و افزود: اگر دولت مردان و قانون گذاران قانونی را برای منافع مردم لحاظ می کنند، باید مردم را نسبت به آن آگاه سازی و توجیه کنند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی هم در این جلسه بیان کرد: در زمینه ساخت و سازهایی با معماری اسلامی عقب هستیم.

حسین عباسی خواستار آگاهی سازی جامعه نسبت به خطرات ساخت و سازهای غیر قانونی شد و افزود: برخی از افراد به دلیل ناآگاهی در حاشیه شهرها بدون مجوز ساخت و سازهایی را انجام می دهند که در برابر زلزله مقاومت ندارد.