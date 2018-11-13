لیگ والیبال بانوان با ۵ تیم جذابیتی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، لیگ برتر والیبال بانوان از ۲۴ آبان ماه با حضور ۵ تیم آغاز به کار خواهد کرد. تیم تازه وارد نامی نو با هدایت راهله آرا در مسابقات حضور خواهد داشت و در گام نخست مقابل تیم پیکان، قهرمان فصل گذشته رقابت‌ها قرار خواهد گرفت.

سرمربی تیم والیبال نامی نو در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شروع مسابقات لیگ برتر با حضور ۵ تیم گفت: برگزاری لیگ با ۵ تیم به قدری تلخ و ناخوشایند است که خیلی تمایلی به صحبت کردن نداریم. یکی از دلایلی که تیم نامی نو فوری و دیر بسته شد این بود تا یک تیم دیگر در لیگ باقی بماند و به پویایی لیگ کمک کنیم وگرنه که برای حضور در سوپر لیگ مدت زمان ۲۰ روز برای بستن تیم کافی نیست.

راهله آرا افزود: هدف ما این بود پس از حضور موفق ملی پوشان در رقابت‌های AVC CUP باید لیگ پویایی در لیگ داشته باشیم و به همین دلیل آمدیم تا در لیگ حضور داشته باشیم. اعتقاد داریم هرچه لیگ پر بارتر باشد روند موفقیت تیم ملی ادامه دار خواهد بود. به همین دلیل برای حضور در سوپر لیگ استقبال کردیم اما دوباره رسیدیم به این نقطه تلخ و تعداد پایین تیم‌ها در لیگ.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا تعداد اندک تیم‌ها در لیگ جذابیت مسابقات را کم نمی کند؟ گفت: این یک واقعیت است، با حضور ۵ تیم، لیگ هیچ جذابتی ندارد. دو تیم پیکان و ذوب آهن به دلیل وابستگی بازیکنان و قراردادها در لیگ حضور دارند. یک تیم مانند ما در عرض ۲۰ روز بسته شده است و یک تیم نیز با نام تیم امید تحت حمایت فدراسیون است. اگر این دو تیم نبودند سوپر لیگ تعطیل می‌شد.

آرا درباره بازی مقابل تیم پیکان در هفته نخست رقابت‌های لیگ برتر گفت: پیکان تیم خوب و بزرگی است. خوشحالم که تیمی را وارد رقابت‌ها کرده ام تا بازیکنانم فرصت بازی در این مسابقات و بازی مقابل تیم بزرگی مانند پیکان را داشته باشند و تجربه کسب کنند. تمام تلاش و هدف اولیه‌ام این است که بتوانم بازیکنان جدیدی را به والیبال معرفی کنم.

سرمربی تیم والیبال نامی نو در پاسخ به این سئوال که بدون برگزاری لیگ پویا و با کیفیت پشتوانه سازی برای تیم ملی را چطور ارزیابی می‌کنید؟ گفت: نمی‌توانیم در تیم ملی کار ویژه‌ای انجام دهیم چراکه سوپر لیگ ویژه ای نداریم. بازیکنان درجه یک در مسابقات شلاق نخواهند خورد. انجام یک یا دو بازی سخت در طول ۶ ماه بازیکن را تحت فشار نمی‌گذارد و نمی‌توان کیفیت بازیکنان را محک زد.

او درباره عدم توافق باشگاه با زینب گیوه نیز گفت: ظاهرا در بحث مالی، باشگاه و گیوه به تفاهم نرسیده‌اند و یک سوءتفاهم در بحث متممی قرارداد صورت گرفته و نشد تا ما از تجربیات گیوه در تیم استفاده کنیم. دوست داشتیم این اتفاق رخ دهد اما نشد. در این شرایط اقتصادی باید کمی دلسوزتر و صبورتر عمل کنیم اما به بازیکنان بزرگ نیز حق می‌دهم که فرصت صبوری نداشته باشند.

راهله آرا در پایان بیان کرد: به عنوان فردی که ۱۸ سال سابقه بازی در والیبال دارم و کاپیتان تیم ذوب آهن نیز بوده ام دوست دارم اتفاقات خوبی در والیبال رقم بخورد. چه در دورانی که در راس کار قرار دارم و چه دورانی که نیستم تلاش کرده‌ام به والیبال کمک کنم. امیدوارم همانند دوران بازی کردن ما که ۱۲-۱۴ تیم در لیگ حضور داشتند باز هم این اتفاق رخ دهد.