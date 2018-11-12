به گزارش خبرنگار مهر، محسن مهرعلیزاده پیش از ظهر دوشنبه در آخرین نشست مطبوعاتی خود با اصحاب رسانه به عنوان استاندار اصفهان اظهار داشت: بر حسب محدودیت قانونی در ارتباط با بازنشستگان، مشمولان قانون جدید باید پست‌های خود را تا ۲۴ آبان ترک کنند و تصمیم من بر آن است پیش از پایان مهلت قانونی آن را ترک کنم.

وی ادامه داد: یک سال گرچه زمان کمی برای رسیدن به اهداف بلندمدت است اما فرصت خوبی برای بررسی، مطالعه و آغاز سرمایه گذاری برای اهداف جدید است و بر این اساس در این یک سال توانستیم کارهای بزرگ چند ده ساله را آغاز کنیم.

آب، اشتغال و محیط زیست از اولویت های استان اصفهان است

استاندار اصفهان با بیان اینکه آب، اشتغال و محیط زیست از اولویت های ما برای استان اصفهان بوده است، ابراز داشت: تاریخ اصفهان و بقای آن، ادامه داشتن تاریخ آن به عنوان یکی از قطب های فرهنگی کشور همگی با آب بستگی تام دارد و با رفع مشکلات آن گره خورده است و بر این اساس ارزش داشت تمام انرژی خود را در این راستا صرف کنیم.

وی با بیان اینکه امسال بحرانی ترین و در عین حال امن ترین سال آبی را تجربه کردیم، ابراز داشت: وضعیت اصفهان به نوعی بود که برای تامین آب شرب در مردادماه نگران بودیم اما با مدیریت درست و همیاری مردم این شرایط بحرانی را پشت سر گذاشتیم و دشمنان نیز به نقشه‌های خود با بهانه قرار دادن موضوع آب دست نیافتند.

مهرعلیزاده با ابراز این موضوع که مسئله آب به اندازه‌ای برای اصفهان تکرار شده است که به لقلقه زبانی تبدیل شده است، بیان اشت: در بدو ورود به اصفهان صحبت را با موضوع آب آغاز کردیم و با موضوع آب در این جلسه می‌خواهیم پیش رویم به نوعی که تنها بر روی زبان جاری نباشد بلکه با مشورت با خبرنگاران به عنوان نمایندگان مردم قصد داریم به نتیجه مطلوبی دست پیدا کنیم.

وی تصریح کرد: از ابتدا برای من جالب بود که همه اقشار اصفهان از خبرنگار، مسئول، کارمندف کارگر و کشاورزخواستار جریان یافتن زاینده رود بودند و حتی در زمینه انتخابات در بخش های مختلف نیز تمام افراد در زمینه مشکلات آبی سخن فرسایی می کنند اما صحبت ما این است که باید اقدامات اساسی در این ارتباط انجام شود.

پروژه های هفت گانه احیای زاینده رود، نجات گاوخونی، بقای اصفهان

استاندار اصفهان به پروژه های هفت گانه احیای زاینده رود، نجات گاوخونی، بقای اصفهان شامل هفت گروه که هر یک شامل چندین طرح است اشاره کرد و گفت: تامین منابع آبی جدید، مدیریت مصرف بهینه آب، ساماندهی رودخانه زاینده رود، مدیریت برداشت از حوضه زاینده رود به نوعی که پایش کنترل و توزیع عادلانه رعایت شود از جمله این موارد است.

وی اضافه کرد: مدیریت پساب و استفاده بهینه از آب خاکستری شامل جمع آوری، تصفیه، انتقال، استفاده در صنعت و برخی مصارف کشاورزی، ایجاد جریان دائمی در زاینده رود شامل محدوده اصفهان و رساندن آب به تالاب گاوخونی از دیگر موارد مطرح در پروژه های هفت گانه است.

پایش، کنترل و توزیع عادلانه باید در سالهای آینده مدنظر باشد

مهرعلیزاده با تاکید بر اینکه پایش، کنترل و توزیع عادلانه باید در سالهای آینده به درستی رعایت شود وتمهیدات لازم در این ارتباط انجام شده است که این موارد پیمان و معهود میان مردم و دولت است، اظهار داشت: این هفت پروژه قابل اجرا و قابل لمس است، باید بدانیم که هرگرنه هر شعاری خارج از این آدرس غلط است و بر این اساس در سال های آینده رسانه ها باید به عملکرد هر مدیری به اصفهان وارد می‌شود، توجه کنند.

وی با اشاره به اینکه برخی از این پروژه‌ها تا مرحله انعقاد قرارداد پیش رفته، برخی آغاز شده وبرخی آماده اجراست، تاکید کرد: از دولت و بودجه های عمرانی حتی یک ریال کمک نیاز نخواهیم داشت به جز برخی پروژه‌ها که هزینه آن از قبل تعیین شده است.

ساماندهی وضعیت رودخانه زاینده رود از ابتدا تا انتها ضروری است

استاندار اصفهان با تاکید بر اینکه ساماندهی وضعیت رودخانه از ابتدا تا انتها ضروری است، ابراز داشت: در بدترین شرایطی که امسال از نظر آبی داشتیم ۵۶۰ میلیون مترمکعب آب و در سال خوب آبی گذشته نیز بیش از یک میلیارد و ۱۸۰ میلیون مترمکعب آب وارد رودخانه زاینده رود شد.

وی تصریح کرد: بر این اساس انصاف و منطق این است که حداقل ۱۰۰ میلیون متر مکعب از این آب در سال گذشته معادل یک دوازدهم آن به شهر اصفهان تخصیص می یافت تا مردم هر روز با ستون فقرات خشک زاینده رود روبرو نشوند و فرهنگ، گردشگری، اقتصاد این منطقه حفظ شود، با این طرح بازچرخانی تا ۹ ماه دیگر زایند رود در شهر اصفهان جاری می شود.

زنده سازی ۱۲ کیلومتر از رودخانه از منطقه باغ پرندگان تا سد آبشار

مهرعلیزاده با توضیح این مطلب که یکی از پروژه ها احیای زاینده رود زنده سازی ۱۲ کیلومتر از رودخانه از منطقه باغ پرندگان تا سد آبشار است تا این رویای اصفهانی ها به تحقق بپیوندد، ابراز داشت: با یک لوله کشی ساده و هزینه کم می توان به این هدف دست یافت.

وی تاکید کرد: اجرای این هفت پروژه با یکدیگر نجات زاینده رود و بقای اصفهان را در پی خواهد داشت.

استاندار اصفهان در بخش دیگری از صحبت‌های خود باتقدیر از اصحاب رسانه استان اصفهان اظهار داشت: در یک سال گذشته خط مشی رسانه‌ها را دیدم که در همه مقوله ها منصفانه و بدون جانبداری قلم زدند و از دیدگاه من به واقع آنها خود را در برابر جامعه و نه گروه خاص به عنوان نخبگان، مدیران و سیاسیون و غیره مسئول می‌دانند.

وی افزود: در طول این یک سال رسانه‌ها به درستی از کار ما انتقاداتی ارائه کردند و در برخی موارد پیشنهادهای خوبی برای طرح‌ها داشتند و بر این اساس تشکر و تقدیر خود را از عملکرد آنها بیان می دارم.