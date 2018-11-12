منصور رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی آخرین الگوهای پیشیابی هواشناسی، اظهار کرد: با گذر امواج ناپایدار از منطقه البرز مرکزی مواجه هستیم.
مدیرکل هواشناسی استان البرز پیامد گذر امواج ناپایدار بر جو استان را افزایش ابر، مه رقیق و در پارهای نقاط بارش باران اعلام کرد.
وی تأکید کرد: بارش در ارتفاعات استان بهصورت برف خواهد بود.
رحمانیان کمینه دمای شهرستان طالقان را ۲ درجه سانتیگراد اعلام کرد و گفت: برای این شهرستان بارش برف و باران پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی استان البرز کمینه دمای امروز منطقه دیزین را منفی ۲ درجه سانتیگراد اعلام کرد و گفت: کمینه دمای هوا در این منطقه فردا به منفی ۵ درجه سانتیگراد میرسد.
وی همچنین وضعیت کیفی هوای شهرستانهای طالقان، هشتگرد، اشتهارد، نظرآباد، فردیس و دیزین را سالم اعلام کرد.
رحمانیان در ادامه به وضعیت جوی جادههای استان اشاره کرد و گفت: در محور چالوس افزایش ابر و بارش برف و باران را شاهد هستیم.
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