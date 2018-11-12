  1. استانها
  2. البرز
۲۱ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۴۹

هواشناسی پیش‌بینی کرد:

جاده چالوس برفی می‌شود

جاده چالوس برفی می‌شود

کرج - اداره کل هواشناسی استان البرز با توجه به گذر امواج ناپایدار از استان برای ارتفاعات بارش برف را پیش‌بینی کرد.

منصور رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی آخرین الگوهای پیش‌یابی هواشناسی، اظهار کرد: با گذر امواج ناپایدار از منطقه البرز مرکزی مواجه هستیم.

مدیرکل هواشناسی استان البرز پیامد گذر امواج ناپایدار بر جو استان را افزایش ابر، مه رقیق و در پاره‌ای نقاط بارش باران اعلام کرد.

وی تأکید کرد: بارش در ارتفاعات استان به‌صورت برف خواهد بود.

رحمانیان کمینه دمای شهرستان طالقان را ۲ درجه سانتی‌گراد اعلام کرد و گفت: برای این شهرستان بارش برف و باران پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان البرز کمینه دمای امروز منطقه دیزین را منفی ۲ درجه سانتی‌گراد اعلام کرد و گفت: کمینه دمای هوا در این منطقه فردا به منفی ۵ درجه سانتی‌گراد می‌رسد.

وی همچنین وضعیت کیفی هوای شهرستان‌های طالقان، هشتگرد، اشتهارد، نظرآباد، فردیس و دیزین را سالم اعلام کرد.

رحمانیان در ادامه به وضعیت جوی جاده‌های استان اشاره کرد و گفت: در محور چالوس افزایش ابر و بارش برف و باران را شاهد هستیم.

کد مطلب 4455933

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها