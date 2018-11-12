به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتمداری در مراسم معارفه خود که صبح امروز با حضور معاون اول رئیس جمهور و سایر مسئولان و کمیسیون های مجلس برگزار شد، افزود: چنانچه موفقیتی در آینده به دست بیاید محصول تلاش و همراهی شرکای اجتماعی با دولت است و احیانا پیروزی به دست نیاید به دلیل عدم هماهنگی این افراد با وزارتخانه خواهد بود.

وی گفت: تشکل های کارگری که بار سنگین روابط کار در سه جانبه گرایی را پس از پیروزی انقلاب تاکنون بر عهده داشتند به گونه ای که کسی نتوانست کوچکترین خللی در روابط نظام کارگری در ایران به وجود آورد و همچنین نظام کارفرمایی که همواره در کنار نظام کارگری در کنار دولت برای سه جانبه گرایی تلاش کرده و می تواند در جهت پیشبرد اهداف این وزارتخانه نقش مهمی را ایفا کنند.

شریعتمداری با اشاره به اینکه دوستی ما با ربیعی دیرینه است، گفت: در جای جای کشور و فعالیت های اجتماعی و سیاسی ردپا یا قلمی از علی ربیعی دیده می شود و همیشه شاهد دلسوزی و تلاش وی بوده ایم و برای ایشان سلامتی و عزت می خواهیم و از او تشکر می کنیم.

وی همچنین از بندپی تشکر کرد و گفت: وی نیز توانست محیطی همراه با آرامش در وزارتخانه و بهزیستی طی این مدت ایجاد کند و با کفایت وزارتخانه را اداره کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه وزارت رفاه بزرگترین نهاد اجتماعی کشور است، گفت: مسئولیت سنگینی را بر عهده دارد و سازمان های مسئول در حوزه ترمیم آثار ناشی از آسیب های اجتماعی مثل بهزیستی و سایر نهادهای حمایتی در عرصه اجتماعی زیرمجموعه ما هستند و طی این سال ها تمام همت مان را انجام دادیم اما هنوز نتوانسته ایم دیوار بلندی برای دفاع از فقر و مظلومیت طبقات فرودست بسازیم. به همین دلیل باید در چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی کارنامه خوبی را برای نظام در این حوزه ارائه دهیم.

وی گفت: دلایل زیادی برای مشکلات امروز وجود دارد اما در دولت یازدهم مستمری ۵۰ هزار تومان به ۵۵۰ هزار تومان به یک خانواده ۵ نفره رسید که با در نظر گرفتن یارانه ۷۰۰ هزار تومان دریافتی آنها خواهد بود که البته نمی شود با این مبلغ زندگی را اداره کرد و علاقه مند هستیم این مشکلات را برطرف کنیم و دو روش توان و مهارت افزایی و همچنین پول پاشی وجود دارد.

وی افزود: در روش توان افزایی می توانیم با ایجاد مهارت باعث شود یک فرد زندگی آبرومند را برای خود ایجاد کند و در پول پاشی نیز منابع مالی را خرج می کنیم تا به صورت مسکنی موقتی مشکلات را حل کنیم.

وی با اشاره به اینکه برای رفع مشکل فقرا نیاز به حمایت شرکای اجتماعی برای ارائه خدمات داریم، گفت: دست نیاز به شرکای اجتماعی دراز می کنیم چرا که دولت به تنهایی نمی تواند از پس مشکلات آنها بربیاید و ما با ایجاد شرایط و تسهیل گری شرایط حضور شرکای اجتماعی را ایجاد خواهیم کرد.

وی گفت: یکی از مسئولیت های دولت تبدیل ارائه خدمات اجتماعی دولت محور به ارائه خدمات اجتماعی مردم محور و حرکت به این سمت است که در این جهت حرکت خواهیم کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: امروزه به دلیل تحریم ها ممکن است مشکلات ما بیشتر شده باشد اما تلاش مان را بیشتر خواهیم کرد و تحریم ها لطمه هایی به ما زد اما همین تحریم برای ما فرصت هم ایجاد کرده و از این فرصت در دستگاه ها باید بهره مند شویم.

شریعتمداری تصریح کرد: نمی توانیم تامین مالی ناشی از آسیب های اجتماعی را بر دوش دولت بیندازیم و این درست نیست.

وی با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از بودجه ۱۸ صندوق از اعتبارات دولتی است، گفت: چنانچه بخواهیم در جهت رفع مشکلات صندوق ها اقدام کنیم باید قدم هایی برای آن برداریم؛ پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی یکی از این اقدامات است به طوری که در سال جاری قرار شده ۵۰ میلیارد تومان از محل تهاتر پرداخت شود که در شش ماهه اول یک دهم آن اجرایی شده و در شش ماهه دوم باید بتوانیم روند پرداخت را سریع تر کنیم و اگر این اقدام صورت گیرد یک سوم مطالبات پرداخت شده است.

وی با اشاره به اینکه ۱۵۰ هزار میلیارد تومان میزان بدهی دولت است، گفت: چنانچه این مطالبات پرداخت نشود ارائه خدمات با مشکل مواجه می شود که البته پرداخت ها با پول نقد امکان پذیر نیست و دولت با اخذ قانون باید ترتیب پرداخت بدهی های خود به صندوق ها مشخص کند که در این صورت پایداری صندوق ها را خواهیم داشت.

شریعتمداری ادامه داد: باید بتوانیم واگذاری شرکت ها و بنگاه های زیان ده را تسهیل کنیم و دولت باید شرایط آن را فراهم کند که به زودی در این خصوص پیش نویسی به دولت اراده خواهیم کرد که امیدواریم با تدوین قوانین این امر بهتر شود چرا که شرکت های زیان ده از هزینه بودجه مردم و بیت المال هزینه های خود را تامین می کنند که این به نفع بیمه شدگان و دولت نیست چرا که ارائه خدمات به آنها نیز با مشکل مواجه می شویم.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: اگر امروز فعالیت شرکت های زیان ده را متوقف کنیم بهتر از فردا است چون جبران زیان آن از جیب بیمه شدگان خواهد بود و امیدواریم معاون اول رئیس جمهور با تصویب قانونی مانند واگذاری های شرکت های دولتی شرایط را برای واگذاری شرکت های زیان ده تسهیل کند که این موضوع را نیز در قالب پیشنهادی به دولت ارائه می کنیم و چنانچه این امر اقدام نگیرد، توزیع فقر میان فقرا انجام می شود و در این صورت صندوق ها با بحران ورشکستگی مواجه خواهند شد و برای حل مشکل نیاز به مساعدت دولت داریم و حاضریم التماس کنیم تا ظرف ۲ سال باقیمانده بتوانیم مشکلات را حل کنیم.

وی به تکریم بازنشستگان و بیمه شدگان اشاره کرد و گفت: چنانچه احترام بازنشستگان حفظ شود و مشکلات معیشتی آنها حل شود در این صورت به زندگی امیدوار خواهند شد و در غیر این صورت نامید هستند و بنده آینده خود را در بازنشستگان می بینم و به کار خود علاقه مند تر می شوم.

وی گفت: سرمایه های اجتماعی ما طی سالهای گذشته لطمه خورده و تلاش های ما نیز کافی نبوده است و برخورد با فساد در صحبت خوب بوده اما در عمل کافی نبوده است به همین دلیل قدم اول ما شفافیت در کار است و در همین زمینه اعضای هیئت مدیره شرکت ها را معرفی کرده ایم.

وی با اشاره به اینکه ۱۲۰۰ نفر در ۹۵۰ شرکت اسامیشان اعلام شده و بقیه نیز اعلام خواهد شد گفت: باید متناسب با توانایی علمی و مهارت افراد به کار گرفته شوند و اداره کردن وزارتخانه بدون نظر سیاسی راه نجات بنگاه ها است و این راه از شایسته سالاری می گذرد.

وی تاکید کرد: باید بتوانیم بازده نظام مدیریت را بالا برده و ارتباط با نخبگان و نهادها را بیشتر کنیم.