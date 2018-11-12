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۲۱ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۱۴

نشست «بن سلمان» با نماینده ویژه نخست وزیر انگلیس

نشست «بن سلمان» با نماینده ویژه نخست وزیر انگلیس

ولی عهد عربستان با نماینده ویژه نخست وزیر انگلیس دیدار و در خصوص روابط دو جانبه رایزنی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، محمد بن سلمان ولی عهد عربستان در جریان دیدار با «سایمون مک‌دونالد» (Simon McDonald) نماینده ویژه «ترزا می» نخست وزیر انگلیس و مشاور وزارت خارجه این کشور در خصوص روابط دو جانبه رایزنی کرد.

ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان نیز روز گذشته با مک دونالد دیدار و در خصوص تحولات منطقه و جهان رایزنی کرد.

این در حالیست که «جرمی هانت» وزیر خارجه انگلیس نیز امروز برای رایزنی در خصوص جنگ یمن و ترور جمال خاشقجی منتقد نظام آل سعود به امارات و عربستان سفر می کند.

کد مطلب 4455983

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