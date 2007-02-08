یونگ به هلند بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، این مربی هلندی که تا آستانه امضاء قرارداد با تیم فوتبال استقلال پیش رفته بود نتوانست در زمینه مالی با مسئولان این باشگاه به توافق نهایی دست یابد و شب گذشته به کشورش بازگشت.

تئوردور یونگ برای حضور 4 ماهه در جمع آبی پوشان در خواست 140 هزار یورو کرده بود که خواسته وی با مخالفت مسئولان باشگاه استقلال روبرو شد.

درحالیکه یونگ و مدیر برنامه هایش حاضر به کاهش رقم در خواستی خود نشدند، مسئولان باشگاه استقلال تا روز شنبه از آنها فرصت خواسته بود تا ضمن ارزیابی شرایط قرارداد این مربی هلندی نسبت به امضاء قرارداد با وی اقدام کنند.

حال که یونگ به کشورش بازگشته بعید به نظر می رسد این مربی هلندی در آینده به کادر فنی آبی پوشان تهرانی افزوده شود.