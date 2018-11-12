تظاهرات در کابل؛ ارزگان، جاغوری و مالستان را دریابید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، صدها تن از شهروندان غرب کابل که اکثر آنها را دانشجویان تشکیل میدادند، شب گذشته و بامداد امروز دوشنبه با تظاهرات در برابر کاخ ریاست جمهوری افغانستان، خواستار دفاع نیروهای امنیتی از ولسوالیهای مالستان، جاغوری و ارزگان شدند.
معترضین، دولت را به سهلانگاری درخصوص سقوط ولسوالی جاغوری به دست طالبان و محاصره ولسوالیهای مالستان و ارزگان، متهم کردهاند.
شهروندان بامیان نیز شب گذشته در اقدامی مشابه دست به تظاهرات زده و دولت را متهم به بی تفاوتی کردند.
این درحالی است که دولت افغانستان در حال برنامهریزی برای انجام حملات تهاجمی علیه طالبان است.
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