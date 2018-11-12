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۲۱ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۳۱

دراعتراض به ناتوانی دولت در مقابله با طالبان

تظاهرات در کابل؛ ارزگان، جاغوری و مالستان را دریابید

تظاهرات در کابل؛ ارزگان، جاغوری و مالستان را دریابید

جمعی از مردم کابل طی دیشب و بامداد امروز دوشنبه، با تجمع مقابل کاخ ریاست‌جمهوری افغانستان، خواستار توجه دولت به مناطقی شدند که در محاصره یا اشغال طالبان قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، صدها تن از شهروندان غرب کابل که اکثر آنها را دانشجویان تشکیل می‌دادند، شب گذشته و بامداد امروز دوشنبه با تظاهرات در برابر کاخ ریاست جمهوری افغانستان، خواستار دفاع نیروهای امنیتی از ولسوالی‌های مالستان، جاغوری و ارزگان شدند.

معترضین، دولت را به سهل‌انگاری درخصوص سقوط ولسوالی جاغوری به دست طالبان و محاصره ولسوالی‌های مالستان و ارزگان، متهم کرده‌اند.

شهروندان بامیان نیز شب گذشته در اقدامی مشابه دست به تظاهرات زده و دولت را متهم به بی تفاوتی کردند.

این درحالی است که دولت افغانستان در حال برنامه‌ریزی برای انجام حملات تهاجمی علیه طالبان است.

کد مطلب 4456015
مریم خرمایی

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