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۲۱ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۳۲

مسئول بسیج هنرمندان بوشهر:

جشنواره سرودهای حماسی و انقلابی برگزار می‌شود

جشنواره سرودهای حماسی و انقلابی برگزار می‌شود

بوشهر - مسئول سازمان بسیج هنرمندان استان بوشهر از برگزاری چهارمین جشنواره سرودهای حماسی و آواهای انقلابی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی مردانی صبح دوشنبه در نشست انجمن موسیقی بسیج اظهار داشت: تأثیر اجتماعی سرود به ویژه در پیروزی انقلاب اسلامی از تجربه‌های موفق هنری است و امروز متاسفانه کمرنگ شده است و چهارمین جشنواره سرودهای حماسی و آواهای انقلابی باهدف باز کردن دریچه‌های تازه در رویکرد هنر سرود و موسیقی به سمت هدف‌های متعالی، شناسایی و معرفی هنرمندان خلاق و استعدادهای هنری انقلاب و ایجاد بستر مناسب برای ارتقای فعالیت‌های گروه سرود بسیج برگزار می‌شود.

وی با اشاره منویات رهبر معظم انقلاب در خصوص سرودهای انقلابی، افزود: بسیج در مقابله با جنگ نرم و تهاجم فرهنگی هیچگاه عرصه را ترک نکرده است و استفاده خلاقانه از موهبت الهی هنر در تحقق اهداف و آرمان‌های انقلاب را دنبال می‌کند.

مسئول سازمان بسیج هنرمندان استان بوشهر گفت: جشنواره در دو بخش رقابتی و آرای مردمی برگزار می‌شود و در بخش رقابتی گروه سرود بدون سطح سنی است و گروه نباید از ۱۲ نفر کمتر و مدت زمان اثر بیشتر از ۱۲ دقیقه باشد.

مردانی خاطرنشان کرد: در بخش رقابتی هر گروه باید ۲ اثر اجرا کند و می‌توان از یک یا چند خواننده تک‌خوان با همراهی گروه کر استفاده شود.

وی اظهار داشت: پنجم آذرماه آخرین زمان ارسال آثار به جشنواره است و گروه‌های متقاضی می‌توانند از طریق سایت آوای بیداری ثبت و آثار خود را با فرمت Mp۳ ارسال نمایند.

مسئول سازمان بسیج هنرمندان استان بوشهر بیان داشت: «تولید ملی و حمایت از کالای ایرانی»، «اردوهای جهادی و نهضت خدمت‌رسانی»، «بصیرت و میثاق امت با ولایت»، «سبک زندگی ایرانی- اسلامی»، «بسیج، ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی»، «شهدا و طلایه داران مقاومت»، «وحدت اسلامی و همدلی اقوام اسلامی»، «استکبار ستیزی» و «اقتدار جهانی و امنیت ملی» و چند موضوع دیگر محورهای چهارمین جشنواره سرودهای حماسی و آواهای انقلابی است.

وی یادآور شد: گروه‌های علاقمند به حضور در این جشنواره جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند سازمان بسیج هنرمندان استان بوشهر یا کانون‌های شهرستانی مراجعه نمایند.

کد مطلب 4456028

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