کمبود کپسول گاز در آستانه زمستان/ راه حلی که مشکل ساز شد

خبرگزاری مهر – گروه استان ها: مردم هفت شهرستان جنوبی استان کرمان سال هاست در انتظار اتصال به شبکه سراسری گاز هستند از این تعداد شهرستان در سال جاری شهرستان کهنوج و شهرستان رودبار جنوب به این شبکه وصل شده اند و مردم پنج شهرستان دیگر همچنان باید گاز مورد نیاز را با خرید کپسول تامین کنند.

اما با پس از اتصال این دو شهرستان سهمیه ارسال کپسول به جنوب کرمان کاهش یافته است و این روزها یکی از کارهای اصلی مردم این شهرستانها ایستادن در صف های شلوغ برای تامین گاز مورد نیاز است.

مردم پولی برای اجرای پروژه های خانگی ندارند

داستان به همین جا نیز ختم نمی شود، در دو شهرستان رودبار و کهنوج وضعیت کمی پیچیده تر است، انتظار مردم برای رسیدن لوله گاز سراسری در این دو شهر محروم به سر رسیده است اما مردم این مناطق که سالها به دلیل خشکسالی و کاهش تولید محصولات کشاورزی با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند پولی برای خرید انشعاب گاز و هزینه سنگین لوله کشی ندارند به همین دلیل استقبال قابل توجهی از خدمات گاز سراسری نشده است.

در این میان سهمیه توزیع کپسول در این دو شهر کاهش چشمگیر یافته تا مردم به سمت لوله کشی گاز متمایل شوند اما عملا اکثرا پولی برای اجرای پروژه های خانگی در اختیار ندارند و این گره کور شده است.

سهمیه توزیع کپسول کاهش چشمگیر یافته تا مردم به سمت لوله کشی گاز متمایل شوند اما عملا اکثرا پولی برای اجرای پروژه های خانگی در اختیار ندارند و این گره کور شده است محمد یکی از این افراد است که به خبرنگار مهر می گوید: می توانیم هزینه انشعاب را بدهیم اما در این شرایط اقتصادی و در حالیکه اکثر مردم با مشکل اقتصادی و کمبود نقدینگی مواجه هستند نمی توانند نزدیک ۱۰ میلیون تومان برای لوله کشی گاز پرداخت کنند.

وی با اشاره به اینکه اکثر مردم این مناطق کشاورز هستند افزود: کسی شرایط کنونی را برای لوله کشی گاز پیش بینی نکرده بود و اکثر مردم نقدینگی محدودی را هم که دارند برای خرید بذر و کود و سم خرج کرده اند و بسیاری هنوز نتوانسته اند اقساط وامهای کشاورزی سال گذشته را پرداخت کنند.

احمد دیگر شهروند رودباری می گوید: برای تامین کپسول گاز هر روز باید در صفهای طولانی در انتظار بمانیم و اکثر روزهای هم دست خالی به خانه می رویم این نگرانی را هم داریم که برای تامین نفت برای وسایل سرمایشی هم با همین مشکل مواجه شویم.

وی ادامه داد: اکثر مردم به خصوص در رودبار جنوب از اقشار محروم جامعه هستند و به دلیل خشکسالی امکان کشت نداشته اند و هیچ راه درآمد دیگری هم ندارند.

وی از مسئولان خواست تدبیری در نظر بگیرند تا مردم در دراز مدت بتوانند توان اقتصادی لازم برای هزینه سنگین لوله کشی گاز را به دست آورند.

مردم در حالی از نداری و کمبود نقدینگی می گویند که هزینه های لوله کشی گاز و دستمزد در سال جاری به شدت نسبت به سال گذشته افزایش یافته است و حتی خرید کالاهای گاز سوز مانند پکیج به دلیل محدودیت در عرضه با مشکل مواجه شده است.

وزارت نفت باید به جنوب و شرق کرمان بودجه ویژه اختصاص دهد

این در حالیست که نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس و نماینده مردم زرند در گفتگو با مهر خواستار تسریع روند اتصال شهرستانهای جنوبی کرمان به شبکه سراسری شد و بیان کرد: هم اکنون پوشش گاز در کرمان ۶۶ درصد است در حالیکه این نرم در کشور ۹۰ درصد می باشد.

حسین امیری می گوید: پنج شهرستان دیگر جنوب کرمان باید با توجه به نیازهای مردم به این شبکه وصل شوند اما عملا ما در جنوب و شرق کرمان در این زمینه با مشکل مواجه هستیم.

وی تاکید می کند که وزارت نفت باید برای پوشش صد درصدی شبکه گاز به خصوص در مناطق محروم چاره اندیشی جدی کند.

مردم با وجود رسیدن گاز به شهر و ایجاد دو هزار علمک اما توان پرداخت هزینه های سنگین لوله کشی گاز به داخل خانه هایشان را ندارند

این در حالیست که فرماندار رودبار جنوب که شبکه گاز به شهرستان محل مسئولیتش رسیده است نیز از وضعیت موجود گلایه دارد می گوید: مردم با وجود رسیدن گاز به شهر و ایجاد دو هزار علمک اما توان پرداخت هزینه های سنگین لوله کشی گاز به داخل خانه هایشان را ندارند.

ابوذر عطاپور می گوید: در روستاها هم هزار علمک ایجاد شده اما مجموع انشعابات واگذار شده ۳۰ مورد است.

وی ادامه می دهد: بعد از ورود شبکه گاز به شهرستان سهمیه شهرستان کاهش یافته است در صورتیکه استقبال از این خدمات به دلیل هزینه اولیه سنگین پایین است و عملا ما به سیلندرهای گاز احتیاج داریم.

مسئولان هر چه سریعتر چاره اندیشی کنند

فرماندار رودبار جنوب گفت: از مسئولان مرتبط می خواهیم هر چه سریعتر با توجه به سرد شدن هوا مشکلات مردم در زمینه تامین سیلندر را برطرف کنند.

این مشکل دامان شهروندان دیگر شهرستانها راهم گرفته است به طور مثال در جیرفت که بزرگترین شهر جنوب کرمان است نیز صفهای طولانی برای تامین کپسول گاز ایجاد شده است، احمد امینی روش، فرماندار جیرفت در گفتگو با مهر با اشاره به مکاتباتی که مکرر برای حل این معضل داشته است می گوید: انتظار داریم در اسرع وقت کمبود گاز در جنوب کرمان رفع شود.

وی از کاهش ۴۰۰ تنی سهمیه گاز جنوب کرمان می گوید و می افزاید: استقبال مناسبی از شبکه گاز سراسری به دلیل افزایش هزینه ها برای اتصال خانگی نشده و به همین دلیل تقاضا در جنوب کرمان برای کپسول های گاز بالاست.

هر چند روزهاست این مشکل از طریق رسانه های محلی پیگیری شده است اما هنوز اقدام عملی برای رفع کمبود کپسول گاز انجام نشده و مردم در انتظار تدبیر مسئولان هستند.