ارائه سبد حمایتی به مددجویان طی این هفته

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتمداری در حاشیه مراسم معارفه خود با بیان اینکه کارگران بخش وسیعی از جامعه هستند که باید مورد توجه قرار بگیرند، گفت: طیف عظیمی از بانوان خوب و ارزشمند کشور تحت عنوان زنان سرپرست خانوار شناخته می‌شوند و قریب به سه میلیون نفر هستند.

شریعتمداری به ارائه توضیحاتی درباره بسته حمایتی پرداخت و گفت: کار مشترکی با سازمان برنامه و بودجه و وزارت رفاه است که شامل حمایت مالی از اقشار با درآمد ثابت است و هم حمایت کالایی با حداقل های ممکن از مجموعه این اقشار در چند نوبت صورت گیرد.



وی تصریح کرد: در قدم اول ظرف این هفته تمام تحت پوشش های نهادهای حمایتی در دستور کارند که از این امکان مطابق ۱۴ نوبتی که قبلا استفاده کرده بودند با جدول جدید که بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان برای خانوار یک تا پنج نفره را فراهم کرده بهره مند شوند.



شریعتمداری با بیان اینکه این بسته حمایتی، کالایی است اظهار کرد: لیست کالاهای متنوعی است که دست خانواده ها را در انتخاب باز می گذارد. در قدم دوم یک برنامه داریم که به زودی یا همراه با حقوق این ماه یا زودتر توسط دولت یا وزارت اقتصاد عمل می شود و پرداخت به کارمندان دولت در بخش های مختلف است و به صورت نقدی پرداخت می شود.



وی تصریح کرد: سایر گروه‌های با درآمد کمتر که جزو اقشار حمایت شده تحت پوشش نهادها نیستند گروه سوم اند که دو هفته بعد از اجرای طرح در دور اول اجرا می شود.



وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به اینکه قبلا گفته شده بود افراد زیر سه میلیون تومان حقوق مشمول می‌شوند، گفت: خطی در مجلس مشخص شده بود و سازمان برنامه آن خط را در تنظیم این میزان ریالی مورد استفاده قرار داده است. همه آنهایی که از حقوق دولت بهره مند می شوند و بیمه شدگان و بازنشستگان و سایر گروهها شناسایی شده اند.



شریعتمداری گفت: در شرایطی که امروز اداره زندگی در طبقات متوسط با درآمد ثابت کار دشواری است، این زنان بار تکفل جامعه را به دوش می‌کشند و حتما باید برنامه ریزی هایی برای آنها داشته باشیم.



وی با بیان اینکه در شرایط تحریم باید اشتغال موجود را صیانت کنیم، گفت: اگر سیاست گذاری های اقتصادی اصلاح و تولید فقر متوقف نشود با مشکل مواجه می شویم. سیاست اقتصادی حامی تولید باید در شرایط تحریم محکمتر و با شدت بیشتری دنبال شود.



شریعتمداری درباره دستور کار تشکیل جلسه شورای عالی کار در روز سه شنبه گفت: آثار شرایط اقتصادی موجود را بر بازار کار در دستور جلسه قرار دادیم که با شرکای اجتماعی در این مورد گفت وگو می کنیم.