جرایم سنگین برای دو باشگاه پرسپولیس و استقلال در نظر گرفته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در آخرین جلسه خود به تخلفات تماشاگران منتسب به دو باشگاه پرسپولیس و استقلال رسیدگی و در پایان، احکام زیر را صادر کرد:

باشگاه پرسپولیس به دلیل تخریب تعداد 91 صندلی ورزشگاه آزادی توسط تماشاچیان این تیم در جریان بازی با پاس تهران به پرداخت 910 هزار تومان جریمه نقدی، به سبب تخریب تعداد 1237 صندلی در ورزشگاه آزادی در جریان بازی با استقلال (12/8/85) به پرداخت مبلغ 12 میلیون و 370 هزار تومان جریمه نقدی و به دلیل تخریب تعداد 764 صندلی در جریان بازی با سایپا به پرداخت مبلغ 7 میلیون وششصد و چهل هزارتومان جریمه نقدی محکوم شد.

در مجموع باشگاه پرسپولیس به خاطر این اتفاقات در سه بازی با تیمهای پاس، استقلال و سایپا می بایست مبلغ 20 میلیون و 920 هزار تومان جریمه پرداخت کند.

همچنین باشگاه استقلال تهران به دلیل تخریب تعداد 300 صندلی در ورزشگاه آزادی توسط تماشاچیان این تیم در جریان بازی این تیم مقابل سپاهان اصفهان (10/9/85) به پرداخت مبلغ 3 میلیون تومان جریمه نقدی و به علت تخریب تعداد 107 صندلی در ورزشگاه آزادی در جریان بازی این تیم مقابل راه آهن تهران (3/8/85) به پرداخت مبلغ یک میلیون وهفتاد هزار ریال جریمه نقدی محکوم شد.

بر این اساس باشگاه استقلال به دلیل این اتفاقات در 2 بازی با سپاهان و راه آهن می بایست مبلغ 4 میلیون و 70 هزار تومان جریمه پرداخت کند.