به گزارش خبرنگار مهر، کوروش ساکی پیش از ظهر دوشنبه در همایش پدافند غیرعامل با اشاره به اینکه حوادث و بلایای طبیعی و غیرطبیعی در کشور کم نداشته ایم، اظهار داشت: باید از تاریخ گذشته درس بگیریم و برای آینده برنامه ریزی و با آگاهی اقدام کنیم.

وی تصریح کرد: همین که در همایش ها ذهنیت افراد آماده می شود گام اساسی است و نیروها آمادگی بیشتری پیدا می کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با بیان اینکه در بررسی های روانشناسی نیز داریم که اگر افراد با آمادگی ذهنی با یک موضوع برخورد کنند، موفق تر خواهند بود، افزود: اینکه ذهن انسان آماده باشد خیلی فرق دارد تا زمانی که هیچ شناختی نسبت به حوادث نداشته باشیم.

ساکی با تاکید بر اینکه در انجام امور دائما باید نیم نگاهی به حوادث داشته باشیم، افزود: زمانی که به استان آمدم اورژانس های ما اورژانس هایی نبودند که در حوادث کمک کنند؛ در کوچکترین حوادث ریتم کاری در اورژانس ها به هم می خورد و این نامطلوب بود.

وی با اشاره به اینکه برای اصلاح ساختار اورژانس ها هیچ دستورالعملی هم نداشتیم اما برنامه گذاشتیم تا اورژانس ها را متحول کنیم تا اگر روزی اتفاقی افتاد با مشکل مواجه نشویم، ادامه داد: ساختار بیمارستانی ما نیز ساختار بحران نبودند و الان هم تا حدودی نیستند؛ در سایر استان ها هم به همین شکل است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با بیان اینکه مدیران بیمارستان ها باید بروند به سمت اینکه اگر اتفاقی پیش آمد چگونه مدیریت شود، از همه ظرفیت ها حتی پارکینگ بیمارستان ها نیز استفاده شود تا در زمان وقوع بحران بتوان فضاهای درمانی جدیدی را سر پا کرد، تصریح کرد: منابع و هرچه توان داریم باید در راستای پیش بینی اتفاقات قرار دهیم.