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۲۱ آبان ۱۳۹۷، ۱۲:۲۳

دست دادن متفاوت پوتین و ترامپ در مراسم یادبود جنگ جهانی اول

دست دادن متفاوت پوتین و ترامپ در مراسم یادبود جنگ جهانی اول

در حالیکه اغلب چهره های سیاسی آمریکا و احزاب این کشور به شدت مخالف نزدیکی روابط واشنگتن و مسکو هستند، «ترامپ» با نحوه احوال پرسی خود با «پوتین» بار دیگر خبر ساز شد.

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به گزارش خبرگزاری مهر، نحوه ارتباط و احوال پرسی روسای جمهور روسیه و آمریکا در مراسم یادبود یکصدمین سالگرد پایان جنگ جهانی در پاریس بار دیگر خبر ساز شد.

پیشتر این احتمال مطرح شده بود که ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ در جریان سفر به فرانسه، دیدار و گفتگویی رو در رو خواهند داشت. 

اما کاخ سفید اعلام کرد این دیدار انجام نخواهد شد و حالا این احتمال مطرح است که دو رئیس‌جمهوری در جریان نشست گروه ۲۰ در آرژانتین در اواخر ماه میلادی دیدار کنند.

در هر صورت پوتین و ترامپ در جریان مهمانی ناهار به میزبانی امانوئل ماکرون، آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان و دبیر کل سازمان ملل دور یک میز نشستند.

کد مطلب 4456132
عبدالحمید بیاتی

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