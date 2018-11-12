دست دادن متفاوت پوتین و ترامپ در مراسم یادبود جنگ جهانی اول

به گزارش خبرگزاری مهر، نحوه ارتباط و احوال پرسی روسای جمهور روسیه و آمریکا در مراسم یادبود یکصدمین سالگرد پایان جنگ جهانی در پاریس بار دیگر خبر ساز شد.

پیشتر این احتمال مطرح شده بود که ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ در جریان سفر به فرانسه، دیدار و گفتگویی رو در رو خواهند داشت.

اما کاخ سفید اعلام کرد این دیدار انجام نخواهد شد و حالا این احتمال مطرح است که دو رئیس‌جمهوری در جریان نشست گروه ۲۰ در آرژانتین در اواخر ماه میلادی دیدار کنند.

در هر صورت پوتین و ترامپ در جریان مهمانی ناهار به میزبانی امانوئل ماکرون، آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان و دبیر کل سازمان ملل دور یک میز نشستند.