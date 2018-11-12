معاون رئیس جمهور از پروژه خط آهن بستان آباد- تبریز بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، با همراهی استاندار آذربایجان شرقی، معاون عمرانی استاندار و نماینده مردم بستان آباد در مجلس شورای اسلامی معاون پارلمانی رئیس جمهور از خط آهن بستان آباد-تبریز بازدید کرد.

حسینعلی امیری معاون امور مجلس ریاست جمهوری همچنین با استقبال فرماندار و مقامات محلی وارد بستان آباد شد و از پروژه های عمرانی این شهرستان نیز بازدید کرد.

زیرسازی محدوده‌ خط آهن میانه تا بستان آباد به طور ۱۰۰ درصد کار شده و روسازی این بخش نیز حدود ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. راه‌آهن دوخطه میانه - بستان آباد- تبریز از ایستگاه فعلی میانه واقع در مسیر راه‌آهن تهران - تبریز شروع و با گذر از شهرهای ترکمنچای، بستان‌آباد و باسمنج به ایستگاه کنونی تبریز متصل می‌ شود.

گفتنی است طرح راه آهن میانه تبریز حدود ۲۰۳ کیلومتر بوده که ۱۳۲ کیلومتر آن شامل مسیر میانه- بستان آباد و ۷۰ کیلومتر شامل مسیر بستان آباد تا تبریز است.