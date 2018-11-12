به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن حسینی شاهرودی صبح دوشنبه در نشست شورای اداری استان سمنان به میزبانی سالن یادگار امام خمینی (ره) استانداری ضمن بیان اینکه وجود اختلاف باعث عقبماندگی استان خواهد بود و باید اختلافات کنار گذاشته شود، ابراز داشت: سمنان باوجود ظرفیتهای مختلف و نزدیکی به پایتخت توسعه چندانی نداشته است که یکی از دلایل آن را میتوان بروزهمین این اختلافات و تنشها در داخل استان برشمرد.
وی بابیان اینکه ساختار مناسب و نیروی آموزشدیده لازمه فعالیتهای کنونی کشور است، اضافه کرد: در جنگ تمام عیار اقتصادی مقابل دشمن قرار داریم که قطعا با اختلافات نمیتوان از این بحران گذر کرد و این مهم میطلبد تا همه مسئولان و اقشار و گروهها اتحاد و همدلی داشته باشند.
مشکلات موجود ناشی از عملکرد نامناسب برخی مسئولان
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس بابیان اینکه قسمی از مشکلات موجود از عملکرد نامناسب برخی مسئولان ناشی شده است، ابراز داشت: مردم در همه سختیها و ناملایمات پایکار بودند و این مهم میطلبد تا مسئولان برای پاسداشت زحمات ایشان وحدت، انسجام ملی و تفکر جهادی را سرلوحه امور خود قرار دهند.
حسینی شاهرودی بابیان اینکه فعالان اقتصادی جهادگران این جامعه محسوب میشوند، تصریح کرد: معتقدیم هماهنگی و همافزاییهای صورت گرفته خوب اما ناکافی است و برای عبور از جنگ روانی دشمن باید به دور از اختلافات برنامه جامع اقتصادی تهیه و تدوین شود.
وی بابیان اینکه تفکر مسئولان باید بر پایه تفاهم و عقلانیت باشد، اضافه کرد: بر همین اساس مجلس از سوی رهبر معظم انقلاب تذکری مبنی بر همکاری به دور از نگاه سیاسی با محوریت منافع ملی دریافت کرده است و با توجه بهقرار گرفتن در آستانه چهلسالگی انقلاب باید بر ضرورت تقویت دستاوردهای نظام بهویژه در حوزه نظامی و اقتصادی تاکید بیشتری کرد.
به گزارش خبرنگار مهر این نشست آخرین جلسه شورای اداری استان سمنان به ریاست سید شهابالدین چاوشی بود؛ استاندار سمنان مشمول طرح منع بهکارگیری بازنشستگان است و از این پس فرد دیگری متصدی این پست خواهد شد.
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