ارزش ارتقای رکورد جوانان جهان بیشتر از کسب مدال بود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی داودی جوانترین وزنه‌ بردار مسابقات قهرمانی ۲۰۱۸ جهان که در عشق آباد ترکمنستان به رغم شکست رکورد جوانان جهان با عنوان دهمی از این مسابقات خارج شد، وی در این خصوص گفت: سطح مسابقات بسیار بالا بود و همه کشورها با آمادگی خوبی شرکت کردند. رقیب بلاروسی من هم جوان بود اما خوشبختانه توانستم رکورد جهان را از چنگش در آورده و به نام ایران ثبت کنم.

وی با اشاره به اولین تجربه حضورش در مسابقات قهرمانی جهان اظهار داشت: با توجه به اینکه در این دوره از مسابقات جوانترین وزنه بردار در گرو A بودم ، توانستم رکورد وزنه ۱۹۷ کیلوگرم را در یک ضرب و رکورد حرکت مجموع را بزنم. البته در دو ضرب نتوانستم وزنه های مورد نظر را مهار کنم اما تمام می کنم در سالهای آینده در مسابقات جهانی و یا المپیک ۲۰۲۰ جبران کنم.

داودی با اشاره به متفاوت بودن مسابقات بزرگسالان جهان با دیگر میادین بین المللی اظهار داشت: با توجه به اینکه حضورم در این دوره با کسب مدال همراه نبود، باز هم از عملکردم راضی بودم، چون ارتقا دادن رکورد جوانان جهان در مسابقات قهرمانی بزرگسالان از کسب ۳ مدال ارزشمندتر بود.

وی در پایان با توجه به گفته وزیر ورزش در بازدید از اردوی آمادگی وزنه برداری که می تواند جانشین بسیار خوبی برای بهداد سلیمی باشد گفت: بهداد چندین سال برای کشور افتخار آفرینی کرد و وزنه بردار بسیار بزرگی است. خودش و رکوردهایش جاودانه شده و نمیتوان گفت بهتر از او خواهم شد ولی تلاش می کنم با تمرین و تلاش، وزنه بردار موفقتری در آینده باشم.