آموزش "هنر" در مدارس شکل درستی ندارد

عضو هیئت علمی پژوهشگاه تعلیم و تربیت در ابن باره به خبرنگار مهر گفت: بیشترین انرژی برنامه ریزان و مدرسان مدارس بر روری برنامه هایی مثل فیزیک ، شیمی ، ریاضیات و... مصرف می شود.

دکتر سعید حسن زاده افزود: "هنر" ، همواره جزء دروس فوق برنامه محسوب می شود و کار برد این اصطلاح فوق برنامه ، نشان از برداشت های نادرست مسئولان دارد.

این کارشناس آموزشی تاکید کرد: مسئولان آموزش و پرورش نباید به درس هنر به عنوان ماده ای برای پر کردن ساعت های خالی درسی نگاه کنند.

وی ، آموزش هنر در مدارس را نیازمند نگاهی درمانی دانست و اضافه کرد: دانش آموزان می توانند بسیاری از احساسات ، تنش ها ، هیجانات مثبت و منفی و ناهنجاری های روحی خود را در تصاویر نقش بزنند.

حسن زاده بر ضرورت ایجاد فرصت هایی برای برون ریزی احساسات دانش آموزان تاکید کرد و گفت: در قالب درس هنر می توان ریشه پرخاشگری ، افسردگی و بسیاری از مشکلات دانش آموزان را شناخت.

عضو هئیت علمی پژوهشگاه تعلیم و تربیت تصریح کرد: بهای آموزش صحیح هنر در شکل نقاشی ، موسیقی ، خطاطی و... ، به محصلان بسیار کمتر از پرداخت رقم هایی برای جبران ناهنجاری های اجتماعی حاصل از شناخته نشدن روحیات این افراد خواهد بود.