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۲۰ بهمن ۱۳۸۵، ۱۱:۱۶

عضو هیئت علمی پژوهشگاه تعلیم و تربیت:

آموزش "هنر" در مدارس شکل درستی ندارد

آموزش "هنر" در مدارس شکل درستی ندارد

آموزش درس هنر در حالی با شکل زمخت در مدارس ارائه می شود که این درس می تواند بسیاری از مشکلات عاطفی دانش آموزان را نمایانگر کرده و راه درمان آن را به والدین و مربیان نشان دهد.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه تعلیم و تربیت در ابن باره به خبرنگار مهر گفت: بیشترین انرژی برنامه ریزان و مدرسان مدارس بر روری برنامه هایی مثل فیزیک ، شیمی ، ریاضیات و... مصرف می شود.

دکتر سعید حسن زاده افزود: "هنر" ، همواره جزء دروس فوق برنامه محسوب می شود و کار برد این اصطلاح فوق برنامه ، نشان از برداشت های نادرست مسئولان دارد.

این کارشناس آموزشی تاکید کرد: مسئولان  آموزش و پرورش نباید به درس هنر به عنوان ماده ای برای پر کردن ساعت های خالی درسی نگاه کنند.

وی ، آموزش هنر در مدارس را نیازمند نگاهی درمانی دانست و اضافه کرد: دانش آموزان می توانند بسیاری از احساسات ، تنش ها ، هیجانات مثبت و منفی و ناهنجاری های روحی خود را در تصاویر نقش بزنند.

حسن زاده بر ضرورت ایجاد فرصت هایی برای برون ریزی احساسات دانش آموزان تاکید کرد و گفت: در قالب درس هنر می توان ریشه پرخاشگری ، افسردگی و بسیاری از مشکلات دانش آموزان را شناخت.

عضو هئیت علمی پژوهشگاه تعلیم و تربیت تصریح کرد: بهای آموزش صحیح هنر در شکل نقاشی ، موسیقی ، خطاطی و... ، به محصلان بسیار کمتر از پرداخت رقم هایی برای جبران ناهنجاری های اجتماعی حاصل از شناخته نشدن روحیات این افراد خواهد بود.

کد مطلب 445619

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