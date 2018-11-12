اجرای پروژه بزرگ نهضت آسفالت در معابر و خیابان های هشترود

به گزارش خبرنگار مهر، سلمان محمدی صبح امروز دوشنبه در جلسه شورای شهر هشترود اظهارکرد: اگر شهرداری بتواند از اعتبارات ماده ۱۸۰ بهره مند شود نهضت آسفالت را ادامه خواهیم داد و تمامی کوچه هایی که آسفالت ندارند و یا وضعیت آسفالتشان خراب است را آسفالت کاری خواهیم کرد.

وی اضافه کرد: دریافت مطالبات شهرداری از سایر ادارات در دستور کار قرار گرفته و در جلسه ای که در فرمانداری برگزار شد مقرر شد همه اداراتی که به شهرداری بدهی دارند طلب این اداره را تا ۱۵ روز تسویه حساب کنند و اگر اقدام به پرداخت بدهی خود نکنند برابر مقررات ادارات مذکور پلمپ خواهند شد.

وی ادامه داد: در صورت اجرایی شدن طرح تفصیلی شهرداری، وضعیت مبلمان شهری و آبادانی هشترود بهتر خواهد شد و همه کارهای مربوط به شهرداری و حوزه شهری به ترتیب اجرایی خواهد شد.

وی گفت: با هزینه ای بالغ بر سه میلیارد تومان زباله گاه هشترود به ژئو ممبران و ژئو تکستال مجهز شده و دفع شیرآبه و دفن زباله به صورت کاملا بهداشتی انجام می گیرد و برای محیط زیست هیچ گونه ضرری ندارد و در آینده نزدیک با دستگاه‌های مجهز در این محل، زباله تفکیک خواهد شد.

اجرای طرح ورودی اتوبان و دایر کردن مرکز رفاهی

رئیس شورای شهر هشترود نیز در این جلسه یاد آور شد: طرح ورودی اتوبان و دایر کردن مرکز رفاهی در آن، احداث مجتمع خدماتی و تجاری در زمین‌های شهرداری و طرح ورودی شهر از طرف خورجستان و الحاق این روستا به شهر در دست مطالعه است و در صورت تامین اعتبار اجرایی خواهد شد.

یوسف ایلغمی افزود: با همکاری دهیاری های هشترود و سرمایه گذاری عمومی، کارخانه آسفالت راه اندازی و بعد از آن بازار هفتگی هشترود ساماندهی شده و به بازار روز تبدیل خواهد شد و محصولات لبنی و کشاورزی هشترود و حومه در آنجا با قیمت مناسب به فروش خواهد رفت.

وی ادامه داد: از طرح های دیگری که شهرداری هشترود در آینده نزدیک به آن خواهد پرداخت؛ می توان به دسترسی خیابان چایکنار به خیابان اصلی، رفع موانع موجود در خیابان چایکنار، تجهیز جاده سلامت به امکانات رفاهی روز، اجرایی کردن طرح بهسازی بوستان سید دره سی و تبدیل آن به یک مرکز تفریحی بزرگ، دایر کردن ممیزی املاک در شهرداری، ارتقای نرم افزارهای موجود در شهرداری در جهت بهبود اتوماسیون اداری و تدوین برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای تغییر دادن چهره شهر اشاره کرد.

