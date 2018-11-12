پیشرفت پروژه متروی تبریز امیدوار کننده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین فرهنگی ظهر امروز دوشنبه در جریان بازدید از پروژه قطار شهری تبریز و ایستگاه های ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶ خط یک و دپوی لاله گفت: این پروژه فعال بوده و جای امیدواری است که پیشرفت خوبی در پروژه نمایان است.

وی با تاکید بر ضرورت همراهی دولت و شهرداری در تامین هزینه های مورد نیاز پروژه متروی تبریز گفت: بخشی از هزینه هایی که در لایحه بودجه در بحث مترو مطرح است ملی است و سالانه اعداد ثابتی را به متروی کلانشهرهای مختلف کشور اختصاص می دهند.

فرهنگی ادامه داد : قول هایی در خصوص تامین بخشی از بودجه مورد نیاز مترو توسط دولت داده شده است که در این خصوص در رابطه با بحث هایی همچون تبریز۲۰۱۸خاطره خوشی نداریم اما اگر سازمان برنامه و بودجه به وعده‌های خود عمل کند شاهد پیشرفت در قطار شهری تبربز خواهیم بود.

گفتنی است در جریان این بازدید مصطفی مولوی مدیرعامل سازمان قطار شهری تبریز و حومه و زائز مجری خط یک قطار شهری تبریز نیز دکتر فرهنگی را همراهی می کردند.