به گزارش خبرنگار مهر، سید امین قاسمی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران از صدور ۴۶۶ گواهینامه مهارت آموزش های عمومی صنایع دستی در لرستان خبر داد.

وی گفت: در ادامه سیاست های کلی این اداره کل در جهت توسعه و ترویج صنایع دستی، آموزش های عمومی و کوتاه مدت را در سطح استان انجام داده ایم و تا آبان ماه سال جاری ۴۶۶ فقره گواهینامه مهارت این آموزش ها صادر شده است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان افزود: گواهینامه های صادر شده در ۱۵ رشته بومی محلی صنایع دستی استان بوده و در هشت ماهه امسال نسبت به کل سال ۹۶ با افزایش ۴ درصدی روبرو بوده است.

قاسمی تصریح کرد: شرکت در دوره های آموزشی صنایع دستی رایگان بوده و طی سال ۹۶ و هشت ماهه سال ۹۷ برای ۹۱۳ هنر آموز گواهینامه مهارت صادر شده است.