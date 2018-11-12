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۲۱ آبان ۱۳۹۷، ۱۳:۱۷

مدیرکل میراث فرهنگی لرستان خبر داد:

صدور ۴۶۶ گواهینامه مهارت آموزش‌های عمومی صنایع‌دستی در لرستان

صدور ۴۶۶ گواهینامه مهارت آموزش‌های عمومی صنایع‌دستی در لرستان

خرم‌آباد- مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری لرستان از صدور ۴۶۶ گواهینامه مهارت آموزش‌های عمومی صنایع‌دستی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید امین قاسمی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران از صدور ۴۶۶ گواهینامه مهارت آموزش های عمومی صنایع دستی در لرستان خبر داد.

وی گفت: در ادامه سیاست های کلی این اداره کل در جهت توسعه و ترویج صنایع دستی، آموزش های عمومی و کوتاه مدت را در سطح استان انجام داده ایم و تا آبان ماه سال جاری ۴۶۶ فقره گواهینامه مهارت این آموزش ها صادر شده است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان افزود: گواهینامه های صادر شده در ۱۵ رشته بومی محلی صنایع دستی استان بوده و در هشت ماهه امسال نسبت به کل سال ۹۶ با افزایش ۴ درصدی روبرو بوده است.

قاسمی تصریح کرد: شرکت در دوره های آموزشی صنایع دستی رایگان بوده و طی سال ۹۶ و هشت ماهه سال ۹۷ برای ۹۱۳ هنر آموز گواهینامه مهارت صادر شده است.

کد مطلب 4456226

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