به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز؛ برج تقطیر ۷۰۰ تنی فاز سوم پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس با ارتفاع ۶۹ متر و به قطر ۱۱ متر به شیوه نامتعارف تاندوم‌لیفت نامتقارن و با استفاده همزمان از سه جرثقیل ۱۲۵۰، ۷۰۰ و ۶۰۰ تنی با موفقیت نصب شد.

این سطح از نصب برج‌های تقطیر در این پالایشگاه برای سومین بار توسط جهادگران مدیریت نصب تجهیزات سنگین گروه تخصصی نوح (ع) انجام شد که در شرایط تحریم، امری خطیر و جهادی محسوب می‌شود.

با نصب این برج، عملیات ساخت فاز سوم پالایشگاه ستاره خلیج فارس پایان ‌یافت و با راه‌اندازی آن، تولید بنزین روزانه ۱۲ میلیون لیتر افزایش یافته و از ۲۴ میلیون لیتر در روز به ۳۶ میلیون لیتر در روز خواهد رسید.

یادآور می‌شود، پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس نخستین پالایشگاه طراحی‌شده بر اساس خوراک میعانات گازی کشور با ظرفیت پالایش ۳۶۰ هزار بشکه در روز در قالب سه فاز ۱۲۰ هزار بشکه‌ای با هدف تولید بنزین، گازوییل، گاز مایع و سوخت جت در ۲۵ کیلومتری غرب بندرعباس در زمینی به مساحت ۷۰۰ هکتار توسط قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) در حال احداث می‌باشد و فاز اول و دوم آن به بهره‌برداری رسیده است.