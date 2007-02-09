موفقیت یک موسیقی فیلم فقط به آهنگساز مربوط نیست

آهنگساز فیلم "مخمصه" ضمن بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهرگفت:علاوه براین ها هرچه یک آهنگساز، فیلم را بیشتر بشناسد و راجع به مراحل گوناگون تولید فیلم آگاهی داشته باشد، نتایج بهتری از کار خود خواهد گرفت.از طرفی تولید یک فیلم کاری است گروهی و نمی توان عوامل مختلف را منفک از یکدیگر در نظر گرفت. حتی کار یک تدوین گر و فیلمبردار، قطعا بر احساس یک آهنگساز تاثیر می گذارد.

سعید شهرام در پاسخ به این سوال که دریافت جایزه از جشنواره فیلم فجر تا چه حد برای او حائز اهمیت است گفت: بزرگترین جایزه برای من، استقبال سینماگران و کارگردانان سینمای ایران از سبک و کیفیت کار من است.

وی در مورد فضای موسیقی "تک درختها" و ساخت موسیقی این فیلم گفت: فضای خاصی را در موسیقی این فیلم می شنوید خود فیلم هم دغدغه و حرف دل بسیاری از هنرمندان است و از این نقطه نظر کاری متفاوت و جالب است.موسیقی نیز، اگر کمکی به بهتر شدن کار کرده باشد، به دلیل ساختار فنی مناسب و بازی بسیار درخشان بازیگران این فیلم بخصوص سعید پورصمیمی بوده است.

این آهنگسازدر مورد فضای موسیقی "مخمصه" گفت: شاید موسیقی این فیلم، فضای متفاوت تری نسبت به سایر کارهای من در این سال داشته باشد. چرا که خود من به عنوان بیننده ، برای اولین بار یک فیلم پلیسی خوش ساخت ایرانی را دیدم.

شهرام مراحل ساخت موسیقی های فیلم خود را چنین شرح داد: از ابتدا، پس از خواندن فیلمنامه، خود را در جریان تولید فیلم قرار می دهم و بطور متناوب در صحنه های فیلم برداری حاضر می شوم. همین امر به درک بهتر و بیشتر فضای فیلم، کمک فراوانی می کند. در ضمن بطور مستقیم با عوامل اصلی فیلم و فضای کاری آنها ارتباط برقرار می کنم. حتی سعی می کنم در مراحل مونتاژ، صداگذاری و ... هم حضور داشته باشم. البته زمانی هم پیش می آید که فیلم در مراحل نهایی تولید، یعنی مونتاژ به من پیشنهاد می شود. در چنین شرایطی به هر آنچه که از فیلم می بینم محدود می شوم و برای همین سعی می کنم از پتانسیل های دیگری برای ساختن موسیقی استفاده کنم.

وی برای فیلمهای "تک درختها" به کارگردانی سعید ابراهیمی فر، "مخمصه" به کارگردانی محمد علی سجادی، "جعبه موسیقی" به کارگردانی فرزاد موتمن، "ارتفاع 45/6 " به کارگردانی سیامک شایقی و "بالاتر از آسمان" به کارگردانی فریدون حسن پور موسیقی ساخته که از بین آنها، فیلمهای "تک درختها" و "مخمصه" در بخش مسابقه جشنواره امسال شرکت دارند.

سعید شهرام فوق لیسانس موسیقی از کالج بوستون امریکا، از سال 64 ساخت موسیقی فیلم را آغاز کرده و تا کنون برای بیش از 35 فیلم سینمایی در داخل و خارج از کشور موسیقی متن ساخته است.