به گزارش خبرگزاری مهر، فضل الله شیری اظهار داشت: براساس اعلام پلیس راهور ناجا، رانندگان که مشمول دو برابری جرایم رانندگی تا آخر سال ۹۶ شده اند تا پایان آذرماه فرصت دارند که برای تسویه اصل جرایم رانندگی خود اقدام کنند.

وی افزود: چنانچه اشخاصی که خودروی آنها دارای صورت وضعیت خلافی باشد و در مدت زمان معین شده نسبت به تسویه اصل جرائم خود اقدام نکنند پس از پایان آذر ماه مجددا جرائم الصاقی و تسلیمی آنان مشمول دو برابری خواهد شد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمانشاه تصریح کرد: رانندگان در صورت اعتراض به مبلغ جریمه تا مبلغ یک میلیون تومان است می توانند نسبت به تشکیل پرونده جهت بررسی به مراکز پلیس به اضافه ۱۰ مراجعه کنند.

وی ادامه داد: در صورتی که مبلغ جریمه بیش از ۱۰ میلیون ریال است می توانند به واحد اجرائیات پلیس راهور مراجعه کنند.