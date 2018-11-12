به گزارش خبرنگار مهر، امیرعلی نیکبخش ظهر دوشنبه در نشست خبری با بیان اینکه طبق پیش‌بینی‌های به عمل آمده، امسال شاهد افزایش ۹ درصدی در تعداد اعضای کتابخانه‌های عمومی استان زنجان خواهیم بود، افزود: این در حالی است که هم‌اکنون حدود ۸ درصد از جمعیت استان، عضو فعال در کتابخانه‌های عمومی هستند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۸۰ هزار و ۴۲۲ نفر عضو فعال کتابخانه‌های عمومی استان هستند که این تعداد تا پایان امسال به ۸۷ هزار نفر خواهد رسید و این حاکی از افزایش ۹ درصدی در تعداد این اعضا است، تصریح کرد: افزایش تعداد اعضای کتابخانه‌های عمومی با افزایش زیرساخت‌ها در این عرصه هم‌خوانی دارد، به همین خاطر مقرر است تا پایان دو سال آتی شاهد بهره‌برداری از ۸ باب کتابخانه در استان باشیم.

مدیرکل امور کتابخانه‌های عمومی استان زنجان با یادآوری اینکه هفته کتاب در سال‌جاری با عنوان «حال خوش خواندن» نام‌گذاری شده و امیدواری وجود دارد که شاهد انس بیش از پیش مردم استان با کتاب باشیم، ادامه داد: بی‌شک اگر می‌خواهیم آمار آسیب‌های اجتماعی در کشور کاهش یابد، باید به مقوله کتاب و مطالعه آن اهمیت زیادی بدهیم؛ چرا که امروز جوامع مختلف برای بهتر زیستن، باید آگاهی کافی از همه مسائل داشته باشند.

نیکبخش با تاکید بر اینکه بدون سلاح علم نمی‌توان شاهد پیشرفتی در امور مختلف بود و این مهم در بحث اقتصاد مقاومتی بیش از همه نمود دارد، چون نیاز تحقق اقتصاد مقاومتی، مسلح بودن به علم و دانش است، اظهار کرد: بر اساس پیگیری‌ها امسال ۱۰ درصد به منابع کتابخانه‌ها افزوده خواهد شد، این در حالی است که پارسال ۱۱۵ هزار جلد کتاب به کتابخانه‌های استان اهدا شد و طی امسال تاکنون نیز ۵۰ هزار جلد کتاب اهدا شده است.

مدیرکل امور کتابخانه‌های عمومی استان زنجان در ادامه با بیان اینکه تعداد کتاب‌های موجود در کتابخانه‌های استان از یک میلیون و ۱۹۹ هزار جلد طی پارسال به یک میلیون و ۲۷۸ هزار و ۶۵۵ جلد افزایش یافته است، افزود: مهرماه پارسال ۹۲ باب کتابخانه در سطح استان داشتیم و این تعداد امسال به ۹۵ باب رسیده است.

نیکبخش با اشاره به اینکه طی مهرماه پارسال تا مهرماه امسال، حدود ۲۵ کتابخانه در سطح استان زیباسازی و مناسب‌سازی شده است، تصریح کرد: یکی از برنامه‌های جدی، برگزاری مسابقات کتابخوانی است که خوشبختانه امسال شاهد برگزاری اولین دوره مسابقات بزرگ کتابخوانی با عنوان «کتابخوانی رضوی» بودیم که در همین راستا دومین مسابقه بزرگ کتابخوانی را نیز با عنوان «کتابخوانی نماز» برگزار خواهیم کرد.

وی خاطرنشان کرد: برگزار ۴۷۴ نشست کتابخوان و کتابخوانی، برگزاری دو نشست کتابخوانی تخصصی برای گروه‌های تاریخ، فلسفه و ادبیات، موفقیت ۴۹ درصدی دوره‌های قصه‌گویی، برگزاری ۱۸۰ جلسه جمع‌خوانی کتاب و ... از جمله برنامه‌های امسال بوده است.