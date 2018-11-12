«باد می وزد» اجرای خود را آغاز کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز تئاتر مولوی، روز گذشته یکشنبه ۲۰ آبان، نمایش «باد می وزد» به نویسندگی و کارگردانی امیر نجفی در مرکز تئاتر مولوی رسما کار خود را آغاز کرد.

زهرا مهرابی و موژان کردی در نمایش «باد می وزد» به ایفای نقش می پردازند.

همچنین در این نمایش پوریا کاکاوند دراماتورژ، هادی شیخ الاسلامی مدیر تولید، روزبه حداد پور دستیار کارگردان، حامد رسول آبادی گرافیست و طراح پوستر و بروشور و باربد طولابی مجری طرح و تبلیغات مجازی به همکاری می پردازند.

«باد می وزد» برنده تندیس بهترین بازیگر زن، تقدیر متن و جزو آثار برگزیده بیست و یکمین جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران است.

علاقه‌مندان برای دیدن نمایش «باد می وزد» که تا ۱۰ آذرماه هر روز به جز شنبه ها ساعت ۱۷:۳۰ به صحنه می‌رود، می‌توانند به مرکز تئاتر مولوی دانشگاه تهران به آدرس خیابان انقلاب، خیابان ۱۶ آذر، جنب باشگاه دانشجویان، مرکز تئاتر مولوی مراجعه کنند.